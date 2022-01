La majoria d’hospitals gironins han flexibilitzat la normativa de visites a familiars ingressats davant la baixa de la incidència de casos de coronavirus. Aquestes mesures afecten els pacients ingressats a «unitats no covid».

Entre aquests centres sanitaris hi ha el Trueta, que des de dissabte torna a permetre l’entrada d’acompanyants a la unitat d’hospitalització, restringida des de finals de desembre. L’únic requisit és que les visites estan limitades a un sol acompanyant en la franja horària de 12 a 2 del migdia. A més, durant l’horari d’acompanyament la persona ha de ser sempre la mateixa.

D’altra banda, l’hospital de Blanes torna a permetre a partir de demà la visita d’un sol acompanyant en la mateixa franja horària que el Trueta. En queden exclosos, però, els qui estan a l’àrea de crítics o a la Unitat Polivalent d’Observació (UPO) d’urgències. A més de la lleugera obertura de les visites a l’hospital blanenc, també es comença a flexibilitzar, a poc a poc, l’entrada d’un sol acompanyant per als pacients que s’hagin de realitzar una prova mèdica, com les obstètriques, o en el cas del pacient quirúrgic, tant si la intervenció que se li realitza requereix ingrés o no.

Finalment, a Olot també es flexibilitzen les visites a unitats que fins ara les tenien restringides. Concretament, la 3 i la 4.

Figueres, l'excepció

Com a contrapunt, Figueres restringeix temporalment les visites a la unitat 1 per l’augment d’ingressats. Segons dades de la Fundació Salut Empordà, hi ha 58 pacients ingressats (46 a l'Hospital i 12 al sociosanitari Bernat Jaume) i 47 professionals positius.