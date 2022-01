Mai és una mala idea apropar-se a Banyoles a passar el diumenge. Però, si a més a més fa sol i hi ha una fira, és el pla ideal. Almenys, així ho viuen la Manoli Garcia i en Joan Gifré, un matrimoni jubilat que ha vingut des de Figueres a fer la volta a l’estany i a donar un cop d’ull a la Firestoc, la popular fira banyolina on una quarantena de comerços locals ofereixen productes a preus rebaixats. «Venim cada any. Venim a passar el dia i aprofitem per mirar si hi ha alguna oferta. Estem jubilats, ens agrada passejar i així també venim a treure el cap per mirar si hi ha alguna cosa bé de preu», expliquen.

Calçat, roba, complements, utensilis o material esportiu: la quarantena d’expositors repartits dins del pavelló de la Draga aprofita aquesta iniciativa, que pretén incentivar el comerç de proximitat en una època en què cada vegada més es compra a grans imperis del comerç digital com Amazon. Tal com apunta el matrimoni figuerenc, ho tenen complicat: «Nosaltres no comprem res online perquè pensem que cal anar a les botigues, però ho tenen difícil. El meu fill ho compra gairebé tot online, i sempre els ho diem, no ho compreu tot per internet... A Figueres també veiem que el comerç cada vegada va a menys. Fa pena, perquè no hi ha ambient i no m'agrada... És la modernitat. Però passa que si ho compres online encara et surt més barat que si ho compres a la botiga... i contra això és molt difícil de lluitar», resumeix la Manoli Garcia

La Rossi dirigeix la botiga Trapelles de Banyoles, dedicada a la venda de roba infantil i juvenil. Fa anys que participa en aquesta iniciativa i explica que Firestoc li serveix per reactivar les vendes després de les rebaixes: «Aquest mes, el que eren les primeres rebaixes s'havien aturat una mica i això incentiva moviment de gent. És una manera de tornar a reforçar». La botiguera, que fa més d’una dècada que es dedica a la venda de proximitat, reivindica l’esforç que fa el petit comerç dia a dia per seguir endavant en un món cada vegada més digitalitzat. «Personalment, m’agrada molt la meva feina i disfruto molt, però veig que realment és difícil lluitar contra el comerç digital perquè és molt fàcil comprar estant assegut a casa. Crec que és més bonic tractar amb la gent, parlar, aconsellar... Això és el que fem el comerç petit. És important que el comerç local no desaparegui, si el comerç petit s’acaba, els pobles semblaran pobles morts», conclou.

Això mateix pensa Jaume, de Biosalut Systems, una marca de matalassos que fa una dècada que participa a la Firestoc i que creu que aquesta iniciativa dona «molta vida» a la gent de Banyoles. «A molta gent que té comerços de tota la vida, internet els ha fet molt de mal. Però, per exemple, jo sempre tinc vendes gràcies al boca-orella. Si acabo la fira venent deu matalassos, sis són per recomanació. Per això és important la proximitat», indica.

Més de 600 persones han visitat la Firestoc al llarg del cap de setmana, apunten des de l’Ajuntament. En el marc de l’activitat també s’han sortejat entre els visitants xecs regal per valor de 100, 200 i 300 euros.