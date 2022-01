El bo jove d’ajuda al lloguer aprovat fa pocs dies pel Consell de Ministres servirà de poc en les ciutats amb preus de lloguer elevats. L’ajut fixa en 600 euros el topall del lloguer –ampliable a 900 en algunes comunitats autònomes. Segons l’anàlisi Impacte del bo jove segons l’oferta i els preus, realitzat pel portal immobiliari Fotocasa, només el 18,8% dels lloguers a la ciutat de Girona estan per sota dels 600 euros. Malgrat ser un del portals immobiliaris líders i amb una àmplia base de dades de preus, altres estudis ampliarien aquest marge. Recentment, la Cambra de la Propietat Urbana de Girona situava la mitjana del preu del lloguer a la ciutat de Girona en 650 euros mensuals, pel que hi hauria un ampli par c d’habitatge se situaria per sota el límit fixat pel govern per optar a l’ajuda.

Però segons les dades de l’estudi de Fotocasa, en el qual s’analitza l’oferta d’habitatge igual o inferior a 600 euros existent en les 50 capitals de província espanyoles, només el 38,8% de l’oferta d’habitatges de lloguer de les 50 capitals de província compleixen amb el límit de renda dels 600 euros, pel que aquesta ajuda arribarà de manera residual a la majoria dels joves, sobretot els que viuen a les ciutats amb un mercat d’habitatge més tensionat.

La situació és encara més complicada per als menors de 35 anys que visquin a Madrid, Barcelona, València, Pamplona, Bilbao, Donostia i Vitòria, on no hi ha oferta de lloguer inferior als 600 euros. Encara que algunes comunitats podran regular el límit del preu fins als 900 euros al mes, és una qüestió que Fotocasa ja ha analitzat a Madrid i Barcelona per a mesurar el seu impacte, i tampoc hi ha oferta disponible suficient per sota dels 900 euros.

En aquest sentit, la directora d’Estudis i Portaveu de Fotocasa, María Matos, explica que «aquest bo no arribarà realment a les butxaques dels joves que més esforç salarial realitzen en pagar un lloguer, ja que aquesta ajuda no contempla la realitat de ciutats com són Madrid, Barcelona, València o les capitals basques».

Segons el portal, tot i que a Barcelona els lloguers han caigut fins a un 15% en el darrer any, encara continuen sent un 64% més alts que la mitjana espanyola. El preu mitjà d’un lloguer a Barcelona, la ciutat amb el preu més alt de tota Espanya, és de 16,82 euros el metre quadrat. Segons l’Índex Immobiliari Fotocasa, el preu mitjà per llogar un habitatge de 80 metres quadrats a Barcelona és de 1.345 euros al mes.

Segons la portaveu de Fotocasa, a la capital catalana «l’esforç salarial que han de dedicar els joves a pagar una renda és de més del 55%». Tot i que considera que l’ajut del govern «té bones intencions», considera «necessari que arribin sobretot als joves que viuen en les zones més cares del país».

Segons Fotocasa, Girona és la segona capital catalana amb menor oferta de lloguer per sota els 600 euros. Més fàcil ho tenen a Tarragona, on el 31% del parc d’habitatge de lloguer se situa per sota d’aquest llindar, i a Lleida, on el percentatge arriba al 41%.

Efectes en els preus

Per la seva banda, des del portal immobiliari Pisos.com han alertat que el bo jove tindrà efectes a mitjà termini en el preu del lloguer. Segons adverteix Ferran Font, director d’Estudis del portal immobiliari, «en un mercat immobiliari com l’espanyol, amb una oferta rígida i poca possibilitat de créixer, subvencions finalistes com el bo jove acaben traslladant-se i afectant els preus irremeiablement».

El bo jove al lloguer 2022 aprovat pel Govern espanyol entrarà en vigor «com a màxim d’aquí a dos mesos» i ho farà amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2022. Així ho va explicar la ministra de Transports, Mobilitat i Agència Urbana, Raquel Sánchez, que va afegir que la mesura aprovada al Consell de Ministres s’ha de debatre a una conferència sectorial amb les comunitats autònomes per acabar de definir quins seran els requisits per atorgar les subvencions.