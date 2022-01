El jutge Alejandro Abascal i el fiscal Pedro Martínez Torrijos han obert una causa a l’Audiència Nacional per crims contra la humanitat, esclavitud, delictes contra les persones en cas de conflicte armat i pertinença a organització criminal contra el barceloní Manuel Terrén Parcerisas, que va viure durant gairebé una dècada al Baix Empordà que de ben segur el va marcar, si tenim en compte el nom de l’hotel que va construir al Brasil i encara avui dirigeix: Costa Brava Praia Hotel. Terrén va crear una empresa amb seu a Pals anomenada Proactual 2002 SL juntament amb dos socis més i presumptament hauria estat diversos particulars durant els seus anys a Girona.

El magistrat ha admès una querella que el situa com el «gran cap» a l’Àfrica d’un grup empresarial radicat a Andorra que va promoure entre el 1999 i el 2002 la venda il·legal a Europa dels coneguts com a «diamants de sang» de Sierra Leone. Com a primera diligència, l’instructor ha cridat a declarar a partir del 8 de febrer, en qualitat de testimonis, diversos dels exempleats de les empreses andorranes suposadament implicades en els fets per intentar confirmar els indicis delictius que es desprenen de la querella.

Espanya entra així en la investigació dels diamants de sang. Així són internacionalment conegudes les pedres precioses obtingudes mitjançant l’ús d’esclaus per finançar guerres. L’expresident de Libèria Charles Taylor va ser condemnat el 2012 per crims contra la humanitat per fer servir diamants de sang per finançar la guerra civil a Sierra Leone. Terrén Parcerisas, que encara no ha estat cridat a declarar com a investigat, va exercir un paper «important en el comerç de diamants de sang», segons la querella.

El text sosté que Terrén era accionista de l’empresa andorrana Orfund Holding, a qui s’acusa de promoure aquest comerç il·lícit, i que va ser un actor «clau» en la planificació i negociació de la creació de dues empreses pantalla -DiAndorra i Blue Stone, de la qual va tenir accions-, a Libèria. I quan el negoci va estar en marxa, Terrén es va convertir en la «persona de confiança» de la xarxa a l’Àfrica, supervisant les activitats de Blue Stone i DiAndorra.

L’acusació sosté que aquest empresari amb nacionalitat espanyola i andorrana va jugar un paper important en el conflicte de Sierra Leone mitjançant la firma andorrana Orfund Holding. Aquesta societat hauria finançat «l’esforç bèl·lic» amb la venda de pedres precioses en posar en marxa una façana empresarial a Libèria per assegurar el contraban de diamants de sang procedents dels territoris controlats pel grup armat del Front Revolucionari Unit (FRU), que operava a Sierra Leone. L’objectiu era poder vendre’ls saltant-se la prohibició de les Nacions Unides.

Aquest empresari controlava el treball diari de les firmes andorranes que movien diners entre Espanya, Andorra i Libèria. Ell aprovava les despeses de salaris, hotels, seguretat i transports. Per això supervisava els treballs d’extracció de les mines de Libèria, que en realitat eren improductives. Eren la tapadora per fer passar com a liberianes les pedres precioses procedents de les zones en conflicte de Sierra Leone.

Segons la querella, Terrén Parcerisas rebia informes sobre la feina feta als 42 «marigots» (mines) de Libèria i fins i tot sobre quantes persones faltaven per fer-hi guàrdia i quant calia pagar-los. Per això, la querella considera que Terrén Parcerisas havia de saber que aquestes mines «no eren un negoci rendible».

Les accions legals contra aquesta suposada organització criminal les ha emprès a Espanya l’advocat Hernán Daniel Garcés Durán en nom del seu client, el ciutadà de Sierra Leone Ahia N., un dels aproximadament 300 treballadors que van ser esclavitzats per militars del Front Revolucionari Unit a la mina de diamants a la localitat de Tombodu. «Nascut el 1963, va ser obligat a treballar dia i nit juntament amb 300 civils més, en condicions inhumanes de vida, a les mines de Tombodu per extreure els diamants». Aquesta víctima del treball esclau va presenciar, segons la querella, com tres dels seus amics van morir a les mines. Un hauria estat assassinat perquè els seus captors van pensar que volia escapar. Els altres dos haurien mort d’esgotament per la feina.

L’escrit que ha admès a tràmit l’Audiència Nacional especifica que empresaris andorrans i el barceloní Terrén Parcerisas, mitjançant l’advocat Jacques Pierre Levy, van utilitzar empreses pantalla de Libèria per vendre de contraban els diamants de sang comprats al Front Revolucionari Unit de Sierra Leone, un dels contendents a la guerra civil que va causar, segons els organismes oficials, més de 70.000 morts i 2,6 milions de desplaçats.

«Una tapadora»

El 5 de juliol del 2000, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides va prohibir la importació de diamants en brut de Sierra Leone sense la certificació expedida pel Govern d’aquest país, que patia una guerra civil. Perquè l’exportació de les pedres precioses no fos paralitzada, la firma andorrana va portar de contraban les pedres precioses de Sierra Leone a Libèria, segons el relat del denunciant. En aquest país van obrir una explotació minera de diamants de molt baixa qualitat. En realitat, segons un exempleat de la firma andorrana, era «una tapadora» que es feia servir per canviar l’origen de les gemmes i saltar-se la prohibició que afectava les pedres de Sierra Leone.

L’acusació sosté que els querellats van comptar amb el suport d’empresaris de Libèria, però també de l’expresident liberià Charles Taylor, que va ser condemnat al Tribunal de la Haia a 50 anys de presó per crims de guerra. Aquest va arribar a autoritzar l’obertura de la mina «fantasma» al seu país i va eximir d’impostos les empreses implicades en els fets: DiAndorra i Blue Stone, filials a Monrovia (Libèria) de l’andorrana Orfund Group SA. Terrén Parcerisas tindria un 10% de les accions.

«A les mines de Blue Stone no hi havia diamants de joieria, eren diamants industrials sense valor», va assegurar l’exempleat, que en una declaració judicial va arribar a reconèixer que els autèntics diamants que s’exportaven a Anvers (Bèlgica) es compraven a les oficines de les empreses de Libèria.

Una empresa belga

La querella indica també que per vendre els diamants en brut a Europa, Orfund Group s’hauria associat amb la firma belga Cindam, que segons el relat dels fets va passar a anomenar-se B.C.B. International just després que el llavors secretari general de l’ONU, Kofi Annan, identifiqués el tràfic de diamants per part del FRU a Sierra Leone i Libèria com a objecte de sancions internacionals. També especifica que només entre gener i juliol del 1999 Cindam, a través de la Societat General del Diamant, va rebre almenys quatre enviaments de diamants de Blue Stone i DiAndorra, amb un valor estimat de 409.623 dòlars. Per moure els diners van utilitzar comptes bancaris de Crédit Andorra i Artesia Bank, encara que també es van enviar sumes de diners amb Western Union.

Segons l’acord, els documents del qual apareixen adjunts a la querella, les filials de l’andorrana Orfund havien d’exportar els diamants en brut directament a la seu a Anvers de l’empresa Cindam. A canvi aquesta pagava a Orfund, a través d’una transferència bancària, una suma equivalent al 80% del preu de venda estimat de les mercaderies: «A Anvers, Henri Thieren i el personal de Cindam analitzaven, classificaven i realitzaven una estimació dels preus de venda dels diamants».

Intermediari a Libèria

L’«intermediari» o «baula necessària» de l’organització andorrana a Libèria va ser, sempre segons la querella, l’empresari establert a Monròvia Alhaji Sekou Fofana, amb qui l’organització ja havia fet negocis a Costa d’Ivori. Es va encarregar d’entrar en contacte amb el cap interí del grup rebel del FRU, Sam Bockarie, àlies Mosquit, alhora que era amic del president liberià, Charles Taylor. Per això, l’andorrana Orfund Group el va nomenar president de les seves filials a Libèria. Fofana i l’empresari que va viure al Baix Empordà eren els encarregats de supervisar les mines de Libèria, que permetien a l’empresa Orfund crear una «façana ideal» per vendre els diamants d’alta qualitat que, de fet, venien de Sierra Leone. I per completar l’engany, aquest empresari liberià va utilitzar personal de seguretat a cada mina per evitar el «saqueig» i fer la impressió que les mines estaven sent explotades. També a la querella s’informa que l’enllaç africà dels empresaris andorrans hauria viatjat diverses vegades a Espanya. Així ho va confirmar en una declaració judicial Joan Samarra, un dels socis fundadors d’Orfund, que va confessar que les mines de Libèria eren «improductives». «També ha indicat que els diamants eren de Sierra Leone, perquè a Libèria no n’hi havia», estableix la declaració. Un extreballador va explicar que els de Libèria eren «diamants industrials sense valor».

Un testimoni protegit va assenyalar Terrén Parcerisas com la persona que es va desplaçar a Monrovia per reunir-se amb Fofana i preparar els documents necessaris per crear les empreses tapadora: «D’una banda, s’explotaven les concessions diamantíferes de Blue Stone, propietat de Fofana a Libèria, malgrat que només produïen diamants de poca qualitat. D’altra banda, DiAndorra comprava regularment valuosos diamants de Sierra Leone als guerrillers del FRU».

Soldats a Monròvia

Cindor Reeves, cunyat de l’expresident liberià Charles Taylor, va confessar a la Fiscalia del Tribunal Especial de Sierra Leone que «els espanyols», que parlaven anglès «amb accent», sortien de Libèria amb diamants comprats al FRU. Els dirigents d’aquest grup armat acudien a Fofana per reclamar els diners que els «espanyols» devien dels diamants. En el mateix sentit, un exempleat de Blue Stone va confirmar en una declaració celebrada al Jutjat d’Instrucció número 20 de Barcelona que persones de Sierra Leone «vestides de soldats» acudien a la seu de l’empresa a Monròvia per vendre diamants.

A la querella es destaca que abans de juny de 1999 «un home blanc» de Blue Stone va acudir a les mines de Sierra Leone per confirmar que els guerrillers del FRU controlaven les mines de diamants. Els dirigents de l’empresa andorrana examinaven els diamants i se’ls emportaven a Libèria «als mitjons».

El text que investiga l’Audiència Nacional considera que la lluita pel control dels diamants va alimentar la guerra. En aquest sentit, diversos exmembres del FRU van reconèixer haver rebut el juliol del 1999 «vehicles carregats de municions» de l’empresa Blue Stone.