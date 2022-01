Una quarantena d’opositors a la candidatura dels Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus van tallar ahir els accessos a Ripoll per la C-17. Ho van fer per protestar contra la decisió del Govern d’excloure les comarques del Ripollès i Berguedà de la consulta que està previst fer entre els ciutadans i que ha de dictaminar si s’està a favor o en contra del projecte. En aquest sentit, el membre de la plataforma Stop Joc Olímpics del Ripollès, Oriol Ajenjo, considera «incongruent» que només una part del Pirineu decideixi sobre el conjunt i veu «faraònica» l’aposta de la Generalitat. Ajenjo diu que el projecte «no respon a les necessitats del territori» i demana que es descarti. El tall va durar poc més de mitja hora.

Ahir diumenge, els detractors del projecte van tallar els accessos a Ripoll en una acció coordinada també amb els de la C-16 a Berga. El motiu és la negativa de la Generalitat d’estendre la consulta en relació als jocs a les dues comarques que, segons la plataforma Stop Jocs Olímpics, són les «més opositores», el Berguedà i el Ripollès. «El que no podem entendre és que només una part del Pirineu pugui decidir quan és evident que aquestes dues estan molt afectades per la decisió de fer o no els jocs», va indicar Oriol Ajenjo.

Des de l’entitat carreguen contra l’actitud de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, a qui acusen d’haver canviat d’opinió en relació a preguntar a les dues comarques. Un fet que Ajenjo vincula al fet que es tracta de les dues comarques més crítiques amb el projecte. «Potser haver fet oposició contra aquests jocs és un dels motius», argumenta.

Per això, els dos talls d’ahir tenien per objectiu mobilitzar la ciutadania per fer saber la seva posició en relació als Jocs Olímpics d’Hivern. «Aquesta és una més de les accions que tenim preparades per intentar aturar un esdeveniment que no aporta res al territori i que perpetua un model de turisme caduc», assenyalen des de Stop Jocs Olímpics.

El tall a Ripoll es va fer just a la sortida de la localitat, a tocar de l’encreuament cap a les Preses. Els manifestants van cridar consignes contra el Govern i portaven pancartes en contra dels JJOO, que consideren «innecessaris».