Aquesta setmana han començat a Ripoll els treballs de la segona fase per fer visitable el refugi antiaeri de la Guerra Civil. Amb una durada d'uns dos mesos i mig, consistiran a consolidar l'entrada est (existien dues rampes per baixar-hi) que serà l'accés als visitants. També s'acabaran d'excavar i consolidar els túnels interiors i s'adequaran amb la il·luminació i accessibilitat. Un cop enllestit, les visites es faran programades i amb un guia per les condicions de l'espai. Els treballs s'han licitat per un import de 42.000 euros, dels quals l'àrea de Cultura de la Diputació de Girona n'aporta 28.000 euros i la resta provenen del consistori.

El refugi antiaeri es troba soterrat a la zona de la plaça de l'Ajuntament de Ripoll. L'estructura data del 1938, però avui dia no es coneix exactament fins on arriben els túnels. Les dades històriques fan referència a l'aturada de les excavacions per estar massa a prop d'un canal i haver-hi risc d'inundació. És per això que caldrà fer un estudi arqueològic per determinar la llargada dels passadissos, que s'estenen cap al centre de la plaça de l'Ajuntament. El cap de l'Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa del consistori, Joaquim Colomer, ha detallat aquest dilluns que «no es descarta una tercera fase per intentar rescatar el 100% dels túnels que hi havia».

Segons Colomer, amb aquestes obres es vol recuperar «una part important del passat de la vila, recordant quins eren els mitjans que llavors tenien per protegir-se dels bombardejos i atacs de la Guerra Civil». Les obres i l'adaptació de l'entrada que s'estan fent aquests dies també comporten la supressió de les places d'estacionament i càrrega de vehicles elèctrics. Està previst que, a curt termini, se'n facin a la plaça Abat Oliba, juntament amb els altres tres que ja hi ha a la ciutat, com és al passeig de la Farga Catalana, la ronda Castelladral i al carrer Sant Francesc (CAP).