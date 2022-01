El risc de contagi ha baixat per sota d’1 per primer cop després de tres mesos tant a la regió sanitària de Girona com al conjunt de Catalunya. A Girona, concretament, es va situar ahir en 0,96. Tot i això, encara hi ha 296 persones ingressades a la província, divuit més que en l’anterior balanç.

Aquesta evolució és molt similar a la del conjunt de Catalunya, on l’Rt o velocitat de propagació ha reculat vuit centèsimes i s’ha situat també en 0,96, mentre que el risc de rebrot ha caigut a 5.565 (-556), segons el departament de Salut. En aquests moments, els casos confirmats per PCR i TA acumulats a la regió sanitària de Girona ascendeixen a 231.971 (+1.287), i arriben a 236.241 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort a Girona 2.491 persones, cap més des de l’últim recompte. A més, la incidència a set dies ha baixat a 2.885, mentre que el 20,71% de les proves que es fan surten positives. Això sí, la pressió hospitalària es torna a incrementar, amb divuit persones ingressades més. La pressió també creix al conjunt de Catalunya, amb 86 ingressats més per covid (2.942) però un pacient crític menys a l’UCI (463). En paral·lel, a tot el país s’han declarat 11.327 nous casos de covid i ja s’arriba als 2.087.951 confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia. No s’ha notificat cap mort i la xifra total es manté en 25.608 defuncions. Entre el 20 i el 26 de gener s’han declarat 263 morts, mentre que la setmana anterior se n’havien comptabilitzat 277. En l’últim interval han estat ingressades a l’hospital 2.953 persones, mentre que la setmana del 13 al 19 de gener n’hi havia 2.711. El 20,37% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a catorze dies, en canvi, s’ha rebaixat de 5.994,88 a 5.911,82, i a set dies ho fa de 2.950,19 a 2.762,50. Els CAP van atendre aquest dissabte 8.023 visites relacionades amb la covid. Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, que incorporen també els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies, se n’han notificat 215.572, una xifra superior a l’interval anterior, amb 245.757. Uns 31 anys de mitjana La mitjana d’edat de les persones positives se situa en 31,02 anys. Durant l’última setmana analitzada (del 20 al 26 de gener) s’han fet 179.668 PCR i 528.716 tests d’antígens, dels quals el 20,37% han donat positiu. En el càlcul de la positivitat, Salut no hi compta els TAR d’autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes.