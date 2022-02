El nombre de morts d'accident de trànsit s'han duplicat aquest gener a les comarques de Girona.

El gener ha estat molt negre, han mort quatre persones en sinistres viaris registrats en vies interurbanes. En canvi, el gener de l'any passat n'havien estat dues.

De totes les víctimes mortals, cal destacar que dues d'elles van morir en un sol accident de trànsit a Vidreres el dia 7 de gener.

Mentre que els altres dos accidents de trànsit van produir-se la setmana passada i es van saldar amb dues víctimes. En un dels casos també amb dues detencions.

És el cas d'un sinistre viari que va ocórrer a l'AP-7 a Agullana, quan dos camioners van començar a discutir-se mentre hi circulaven. Van aturar els tràilers a la via i van seguir amb la baralla. Un d'ells va ferir a l'altre clavant-li unes tisores a l'abdomen. Aquest episodi però va acabar amb un mort, perquè un turisme que anava per l'AP-7 va xocar contra un dels dos tràilers aturats i un altre camió va encalçar el vehicle per darrere i el conductor va acabar morint.

Els Mossos ja van detenir el primer camioner el mateix dia dels fets i el segon, que va patir la ferida, va ingressar a l'hospital de Figueres i aquesta setmana se l'ha detingut també pels fets.

Un accident urbà mortal

Aquesta setmana passada també es va haver de lamentar un altre mort per accident de trànsit. En aquest cas a Santa Cristina d'Aro, aquest diumenge una persona va morir i una altra va resultar ferida en accidentar-se amb el cotxe a la urbanització Roca de Malvet. El vehicle va impactar contra diversos pins del lateral de la carretera.

9 morts a Catalunya

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que des de l’1 fins al 31 de gener d’enguany, 12 persones han mort en 9 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 4 persones en quatre accidents mortals.