Els principals indicadors de la pandèmia estan baixant en picat aquesta setmana tant a Catalunya com a la Regió Sanitària de Girona. Un dels més visuals, el risc de rebrot, ha disminuït 3.000 punts a Girona en cinc dies, fet que es plasma en una gran davallada de la corba d’aquesta onada. De la mateixa manera que va pujar de forma desproporcionada, està baixant ara a nivell de rècord, ja que es tracta de l’onada que està descendint més ràpidament.

Paral·lelament, en una setmana s’ha passat de registrar gairebé 31.000 casos a 21.000, com també s’han reduït les proves que detecten la covid-19. En el cas de les PCRs, Salut ha passat de fer-ne unes 19.000 a registrar-ne 16.560. Pel que fa als tests d’antígens, la davallada s’accentua més, ja que s’ha passat de superar els 80.000 setmanals als 54.000. Paral·lelament, la transmissió del contagi, indicador que avalua el control de la covid-19, es manté per sota d'1, màxim recomanat per l'Organització Mundial de la Salut.

El nombre d’ingressats i crítics també està retrocedint. D'aquesta manera, s'ha baixat del llindar de 300 pacients ingressats per coronavirus i hi ha quaranta crítics a l'UCI, onze menys que fa tres dies. Els sanitaris alerten que la pressió assistencial encara és elevada, tot i que la majoria de centres sanitaris ja estan flexibilitzant les mesures. Finalment, com a mala notícia, el nombre de defuncions segueix a l'alça. Aquesta última setmana se n'han registrat trenta-set, dotze més que l'anterior. De fet, el creixement de morts és el que ha tardat més a arribar i, com és habitual, tardaran a baixar.