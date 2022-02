D’entre totes les grans celebracions de carnaval a les comarques gironines, Roses i Palamós són els únics municipis que han decidit mantenir part dels actes programats.

A Roses, el Consell de Carnaval ha apostat per preservar la festa en un format molt més reduït, del 25 al 28 de febrer, limitant-la a les tres desfilades habituals i una festa al port únicament accessible a les colles participants. Amb el cartell de la festa a punt de sortir del forn, cal dir que no es farà cap ball però que els organitzadors estan estudiant la possibilitat de fer l’arrossada popular, recuperant l’antic format a l’aire lliure, si la normativa sanitària vigent ho permet. Dues de les quinze colles integrants del Consell de Carnaval ja van comunicar que no participarien, la resta tiraran endavant.

A Palamós, tal com ja va avançar el Diari de Girona, es mantenen les activitats a l’exterior. Per això, el programa renuncia a la presentació de la Reina i el Carnestoltes que es feia l’equipament polivalent de la Nau. El que si que se celebrarà La Vesprà, La Despertà, la rua i la cercavila matinal del 20 de febrer al 2 de març.

Els municipis de Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes van ser els primers a anunciar que suspenien el Carnaval de la Costa Brava Sud d’aquest 2022. Més tard ho van fer també L’Escala que el trasllada al juny i Castell d’Aro, Santa Cristina i Sant Feliu de Guíxols, que van decidir ajornar la celebració fins al mes d’abril. Dels darrers a anunciar la suspensió van ser Castelló d’Empúries que preveu poder fer-ho al maig i la Bibsal que ho farà a l’abril.

Ahir, les colles de Carnaval i l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni van sumar-se a la suspensió de la festivitat anunciant que ajornen les rues de carnestoltes a l’abril arran de la pandèmia. En un comunicat, van assegurar que la decisió s’ha pres tenint en compte la xifra de contagis actual per la variant òmicron, i «la dificultat de poder garantir les mesures de seguretat» durant les desfilades. Sant Antoni celebrarà la rua el diumenge 3 d’abril, i Calonge la setmana següent, el 10 d’abril. Olot també va anunciar ahir la decisió d’ajornar el carnaval, programat pel 28 de gener, al 26 de març. És el municipi que ho pretén celebrar a una data més pròxima a la inicial.