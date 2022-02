Més de 5.500 persones usuàries de la teleassistència a les comarques gironines han passat a rebre el servei de manera gratuïta. Són el 60% de les que disposen d'aquest polsador, que permet que la gent gran que viu a casa seva pugui demanar ajuda si ho necessita. El Dipsalut, l'organisme autònom de la Diputació que gestiona el servei, ha introduït diferents millores a la teleassistència aquest 2022. A més d'ampliar els criteris perquè més gent pugui rebre-la de manera gratuïta (s'ha passat de les 218 de l'any passat fins a les 5.519) també s'han augmentat les unitats mòbils que van a les llars, es faran més trucades de seguiment als usuaris, es renovaran tots els dispositius (collarets i polseres) i, com a novetat, es geolocalitzaran.

Des d'aquest gener, el servei local de teleassistència ha introduït diverses millores. Se'n beneficiaran tant aquelles persones que ja en són usuàries com les que es donin d'alta a partir d'ara. "Sabem que la teleassistència és un recurs molt útil per a totes les persones que volen mantenir una vida independent; i volem adequar-la per respondre les diferents realitats", explica la presidenta del Dipsalut, Maria Puig.

Una de les novetats és que es renoven, i incrementen, els dispositius tecnològics que s'instal·len a les llars: detectors d'incendi, de fuites de gas o de caigudes. Dels 1.170 dispositius actuals, al llarg d'aquest any es preveu passar als 1.300, i l'objectiu per al 2023 és que en siguin 2.050.

A més, els usuaris que requereixen un nivell de suport més alt (pel seu grau de dependència i per ser més vulnerables socialment) podran disposar d'un servei de monitorització intel·ligent. S'instal·len sensors interconnectats en diversos punts de la llar que van donant informació sobre els moviments de l'usuari i permeten prevenir riscos o reaccionar amb rapidesa davant incidents diversos.

En paral·lel, el Dipsalut preveu anar renovant tots els terminals, penjolls i polseres de la teleassistència per fer-los més funcionals i accessibles. "Per exemple, incorporant polsadors que es poden activar amb diverses parts del cos o, fins i tot, amb la respiració; així doncs, ampliarem els recursos d'adaptació que teníem fins ara", explica Maria Puig. A més, els dispositius es volen adaptar per a les persones que pateixin diversitat funcional o deteriorament cognitiu.

Geolocalització i detectors de riscos

En tecnologia, una altra de les novetats és que a partir d'ara ja no cal disposar d'una línia telefònica per rebre el servei. A més, la teleassistència mòbil es complementarà amb més prestacions, com la geolocalització o els detectors de riscos fora de la llar (pensats per a aquelles persones que viuen o es mouen soles en entorns aïllats).

"L'objectiu del servei és donar autonomia, facilitar que la persona no s'estigui de viure on i com voldria per por a allò que li pugui passar", concreta la presidenta del Dipsalut. "La teleassistència dona seguretat, acompanyament i una resposta ràpida davant qualsevol incidència, i això es tradueix en tranquil·litat per a l'usuari, els seus cuidadors i l'entorn més proper", diu Maria Puig.

Més unitats mòbils i trucades

En paral·lel, també s'han incrementat les unitats mòbils que es desplacen als domicilis. Passen de quatre a set, i dues d'elles oferiran atenció les 24 hores. També n'hi haurà tres que faran suport psicosocial i acompanyament.

Els equips de les unitats mòbils, juntament amb el de les coordinadores de zona, s'encarrega de fer seguiment als usuaris de la teleassistència (tant a nivell físic com emocional). Els fan companyia, s'interessen pel seu estat d'ànim i de salut i atenen aquelles urgències on no cal activar l'ambulància.

Precisament, per millorar el seguiment, el Dipsalut precisa que s'incrementaran "notablement" les trucades que es fan des del centre d'atenció del servei als usuaris i usuàries. A més, als protocols de prevenció d'abusos o maltractaments a la gent gran, d'aquí a poc també se n'hi afegirà un altre de prevenció del suïcidi.

En paral·lel, també es preveu reforçar el suport a les persones cuidadores, per evitar la síndrome del 'burnout' (és a dir, la del treballador cremat).

De 218 a 5.519

Dins la voluntat d'estendre el servei de teleassistència, aquest 2022 també se n'ha modificat l'estructura de preus. I sobretot, s'ha ampliat el tram per poder rebre'l gratuïtament. En aquest cas, el cost mensual es finança entre el Dipsalut (que n'assumeix el 75%) i els ajuntaments (que hi posen el 25% restant).

De les 218 persones que fins ara rebien la teleassistència gratuïtament, es passa a les 5.519. Això suposa que el 60% dels usuaris de les comarques gironines, a partir d'aquest 2022, no hagin de pagar res pel servei.

Per al següent tram, la teleassistència estàndard, el cost del servei baixa als 13 euros mensuals. I pel que fa al de la teleassistència complementària -sensors o mòbil- el preu s'encareix aproximadament un euro, i passa a ser-ne de 15 mensuals (perquè es milloren els dispositius).

L'objectiu, concreta el Dipsalut, "es poder arribar a tothom que pugui necessitar" la teleassistència, "independentment de la seva capacitat econòmica". "I que totes aquelles persones que tenen un nivell d'ingressos baix puguin beneficiar-se de la gratuïtat", hi afegeix l'organisme autònom.

El Dipsalut ofereix el servei local de teleassistència a tots els municipis de la demarcació, excepte a la ciutat de Girona. Ho fa en col·laboració amb les àrees bàsiques de serveis socials, els ajuntaments i els consells comarcals. Actualment, uns 10.000 gironins i gironines en són usuaris. La teleassistència pública s'adreça a totes les persones grans que viuen soles o passen moltes hores soles. També és per a persones de menys edat amb limitacions de mobilitat o cert grau de dependència.