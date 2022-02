Temporal de vent i mala mar a l'Empordà. Això és el que viuen avui les comarques del Baix i l'Alt Empordà.

La més afectada és l'Alt Empordà on els Bombers han hagut de fer gairebé una trentena de sortides pels efectes de la tramuntana sobretot per caiguda d'elements d'edificis, d'arbres i cables.

Entre les localitats amb més sortides hi ha la ciutat de Figueres. On els Bombers han hagut d'actuar sobretot per la caiguda o amenaça de caiguda d'elements d'edificis,

Aquesta situació meteorològica està causant problemes als Bombers per extingir el foc que s'ha declarat de matinada a Peralada.

A Portbou, segons el Meteocat, s'ha registrat una ràfega de fins a 137,2 km/hora.

A banda, hi ha molt fort onatge a la Costa Brava. Al cap de Begur per exemple, la boia de ports de l'Estat ha detectat un pic d'onada de gairebé de més de 5 metres (5,16) a les 11 del matí.

De fet el Meteocat avui ha actualitzat la seva alerta perquè ha pujat el nivell de perill pel fort onatge a la Costa Brava. S'alerta d'onatge de més de 2,5 metres d'altura en punts de l'Alt i Baix Empordà.