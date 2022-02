L’encarregat d’un club nocturn s’enfronta a nou anys de presó acusat d'haver violat presumptament una jove a Puigcerdà el 2020. La secció tercera de l’Audiència de Girona va celebrar ahir el judici contra el processat, a qui la fiscalia acusa d’haver agredit la víctima en una trobada amb el pretext de parlar de negocis immobiliaris.

Segons va explicar la víctima durant la vista, coneixia l’acusat perquè era l’encarregat d’un club del municipi on ella havia treballat durant uns mesos exercint la prostitució entre 2016 i 2019. Havien viscut junts durant els mesos que ella hi va treballar juntament amb altres noies que també treballaven al club.

El 27 de maig d’aquell any el processat va contactar la víctima, segons la fiscalia, per tractar temes relacionats amb la nova activitat laboral que duia a terme la víctima. Tot i que havien decidit veure's un altre dia, finalment van quedar que es veurien aquella mateixa nit. El processat va proposar-li quedar al club. Un amic comú va portar-los al local, i un cop allí, ja cap a la una de la matinada van arribar i van pujar al pis superior, on hi havia les habitacions. Llavors, la víctima va treure el portàtil i va començar a parlar-li sobre el projecte immobiliari en qüestió.

Segons va explicar al judici, l’acusat li havia dit que tenia uns terrenys que podia oferir-li perquè els vengués. Però llavors, el processat va començar a omplir el jacuzzi que hi havia a l’habitació i es va començar a despullar. La víctima va dir-li que no volia mantenir relacions sexuals. Mentre esperaven que l’amic els anés a buscar, van buscar un encenedor per fumar. La víctima va buscar-ne un pel pis de sota, tanmateix no en va trobar cap, i quan va entrar en l’habitació on hi havia l’acusat per dir-li, ell va empènyer-la sobre el llit i va immobilitzar-la mentre l’afogava per aconseguir que deixés de resistir-se. En aquell moment la va violar, segons l’acusació pública, i va deixar-li diverses lesions al coll i al braç que segons els forenses són «compatibles» amb una agressió. Tampoc van descartar que fossin resultat d’una relació consentida «intensa».

La víctima no reclama indemnització pels fets. "Només vull que es faci justícia", va assegurar.

L’acusat va assegurar que la relació va ser consentida per ambdues parts, i que quan van quedar ja hi havia intenció de tenir relacions en comptes de parlar només de negocis. En unes converses de mòbil prèvies a la trobada, parlen dels assumptes immobiliaris, i en un moment donat ell li proposa "fer unes rumbes". Segons ell, és una manera de referir-se a tenir relacions sexuals en el món dels clubs nocturns, un fet que la víctima va desmentir: "ballo molt bé flamenc i alguna vegada havíem quedat per ballar, és al que es referia", va matisar la víctima. "Fins que no vaig veure que emplenava el jacuzzi no vaig veure quines intencions tenia", va relatar.

D'altra banda, l'acusat va manifestar que la víctima li va demanar diners durant la trobada, un extrem que la noia va negar, i que ho havia fet aprofitant que a l’acusat li havien tocat més d’un milió d’euros en una Bonoloto, un fet que havia sigut molt comentat a la comarca. En tot cas, en un primer moment ell li havia dit que els hi deixaria, però un cop al club i havent «satisfet el seu desig sexual», el processat va declinar invertir en el negoci de la víctima. "No invertiria diners en les noies del club, però en tu menys", van ser les paraules de l'acusat. Això «la va fer sentir despitada i va denunciar fets inventats», resol la defensa.