El 75% dels menors amb dany cerebral d’entre 3 i 16 anys atesos a la Unitat de Neuropsicologia Pediàtrica de l’hospital Trueta han realitzat rehabilitació cognitiva que ha millorat la seva capacitat d’aprenentatge. Després de dos anys d’implantació d’aquestes teràpies, l’èxit ha sigut «rotund», segons explica la neuropsicòloga pediàtrica del projecte, Judit Salavedra, ja que s’han atès un total de 180 infants, majoritàriament d’entre 6 i 8 anys, i uns 135 han iniciat tractament de rehabilitació. A més, Salavedra especifica que «gràcies a aquest tipus de rehabilitació s’observa una millora generalitzada de la capacitat d’aprenentatge dels pacients».

La coordinació entre els serveis de Neurologia i Pediatria va permetre detectar, fa dos anys, la necessitat clínica de diagnosticar i tractar els infants amb lesions cerebrals. Gràcies als exercicis específics que se’ls indiquen, guiats per professionals de neuropsicologia del Servei de Neurologia, s’incrementa el nivell d’autonomia dels nens, a la vegada que es millora la seva integració a l’escola en coordinació amb els equips d’atenció psicopedagògica.

Primerament, es fan uns tests neuropsicològics que ajuden als professionals a descriure millor el perfil i la intensitat de l’alteració cognitiva que pateix l’infant després d’un dany cerebral. «Un cop hem avaluat cada pacient, decidim el tipus de tractament, que sempre és personalitzat. Normalment, es fan una o dues sessions a la setmana i, al cap de sis mesos, es torna a fer una avaluació per decidir si es continua», especifica Salavedra. Els pacients fan exercicis d’estimulació guiats per ordinador (en què manipulen objectes i resolen enigmes) o exercicis de paper i llapis i, si és necessari, també reben sessions de rehabilitació física.

Tot i que la majoria de nens està fent rehabilitació cognitiva de forma presencial, també hi ha un 20% aproximadament que ho fa des de casa. D’altra banda, una quarta part dels infants atesos ja han rebut l’alta, «fet que demostra els beneficis d’aquest tipus de rehabilitació».

La majoria d’infants pateixen afectacions del sistema nerviós central congènites, perinatals o adquirides, especialment les provocades per ictus, epilèpsia, encefalopaties, asfíxies perinatals o per algun tipus de cardiopaties o alteracions genètiques. Salavedra reitera que, abans de la creació d’aquesta unitat, no hi havia cap servei de rehabilitació específic per a aquest tipus de patologies a la Regió Sanitària de Girona.

Dos projectes en marxa

Paral·lelament, el cap de Neurologia del Trueta i Santa Caterina, Lluís Ramió, explica que actualment estan centrats en dos aspectes. Primerament, el Trueta ha iniciat una campanya de mecenatge, a través del projecte EM-LineKids, que té com a objectiu proporcionar una eina de rehabilitació cognitiva als pacients pediàtrics amb dany neurològic per tal que la puguin utilitzar des de casa, sense interferir en les activitats de la seva vida diària, i de forma completament gratuïta. «Actualment, disposem de jocs educatius destinats a adults, però fa falta que s’habilitin per als infants», concreta Ramió.

Finalment, també s’està fent un seguiment prospectiu a nens que han nascut de forma prematura per tal de detectar precoçment possibles trastorns cognitius.