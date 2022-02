El Govern de Pedro Sánchez ho té clar: hi haurà peatges en totes les autovies i autopistes de la xarxa estatal «tant sí com no». I serà com més aviat millor. La secretària d’Estat d’Infraestructures, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, considera «imperatiu» el pagament d’una taxa per l’ús en les autovies espanyoles i ha apel·lat a «no ajornar-lo més». Assegura que el pagament per ús de les vies d’alta capacitat oferirà una solució al «creixent dèficit» en matèria de conservació de carreteres (uns 8.000 milions d’euros), perquè possibilitarà l’obtenció d’una font d’ingressos extra i directa.

Pardo de Vera subratlla que no aprovar aquesta taxa restaria recursos per al manteniment de les carreteres, la qual cosa obligaria a prendre’ls dels que han de ser destinats a «reforçar la sanitat, l’educació o la justícia”» Aquest perjudici s’agreuja, afirma, amb la recaptació de peatges «desequilibrats» en el territori, que generen «profundes bretxes d’oportunitat».

La secretària d’Estat insisteix que els 1.400 milions d’euros que destinaran enguany els Pressupostos de l’Estat al manteniment de la xarxa estatal d’autovies i autopistes són «insuficients». Entén, a més, que en aquest escenari Espanya ha de fer un «pas més» cap als canvis que demanden les autoritats europees. En aquest sentit, va apuntar que el model imposat a Europa és «un 60 per cent de taxa d’ús i un 40 per cent de peatges» i es pregunta si «algú pot entendre» que els camioners espanyols «paguin per usar les carreteres de tota Europa» i els estrangers «usin gratis» les estatals.

El compte enrere per a la implantació de peatges en totes les autovies i autopistes de l’Estat ja ha començat. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, presentarà l’avantprojecte de llei de Mobilitat Sostenible en el Consell de Ministres dimarts que ve. A continuació, impulsarà el disseny el «pla de peatges» governamental. L’Executiu té pressa perquè necessita complir el compromís que va adquirir amb la Unió Europea (UE) per a rebre fons covid: quadrar els comptes i ajustar l’objectiu de dèficit amb nous impostos. A més, pretén separar tot el possible en el temps la tramitació del cobrament per ús en totes les vies d’alta capacitat dels comicis de 2023 per a així minorar el «cost electoral». Però es proposa implantar-ho immediatament si guanya aquestes eleccions.

El Govern encara no ha decidit el sistema de pagament que s’implantarà a Espanya. Es decidirà «en els pròxims mesos» i serà «progressiu i homogeni» per a evitar greuges entre territoris. L’Executiu sempre ha afirmat que la seva intenció és implantar una taxa simbòlica, que podria situar-se entorn del cèntim per quilòmetre per als vehicles més moderns. En aquest cas, el trajecte Girona-Barcelona costaria a l’entorn d’un euro, mentre que anar de Girona a la frontera amb França sortirà per una mica més de 60 cèntims.

El cost seria força més elevat si es fa cas a a patronal de la construcció i les concessionàries de peatges, Seopan, que ha arribat a proposar taxes de fins a 9 cèntims per quilòmetre i calcula que l’Estat podria ingressar més de 12.000 milions a l’any.