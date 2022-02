L'Audiència de Girona ha jutjat l'encarregat d'un club de nit de Puigcerdà que afronta 9 anys de presó per violar una extreballadora la matinada del 28 de maig del 2020. La víctima ha explicat que van quedar perquè havia creat una immobiliària i el processat li va dir que tenia uns terrenys per vendre. Mentre li donava informació, l'home la va subjectar amb força i la va llançar sobre el llit mentre l'agafava pel coll. Aleshores, li va dir que no es resistiria però que no li fes mal: «Vaig témer per la meva vida». L'acusat diu que van tenir sexe consentit. Segons la seva versió, va accedir a invertir en el negoci de la noia només per mantenir relacions i es va enfadar quan es va fer enrere: «Potser vaig ser un cabró però no és delicte».

La fiscalia l'acusa d'un delicte de violació i sol·licita que li imposin 9 anys de presó, 8 anys de llibertat vigilada i que li prohibeixin comunicar-se o apropar-se a la víctima durant 5 anys. L'acusació pública no sol·licita cap indemnització perquè la víctima hi ha renunciat, segons ha dit al judici perquè vol «justícia, no diners». La defensa demana l'absolució. Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, la víctima havia exercit la prostitució durant un període de temps al club on l'acusat treballava d'encarregat. Durant aquest temps, havien mantingut relacions sexuals esporàdiques sense arribar a ser mai parella. La dona va deixar la prostitució i va aconseguir una franquícia per dedicar-se al negoci immobiliari.

Al judici, que s'ha fet aquest dimarts a la secció tercera de l'Audiència de Girona, la víctima ha explicat que, des que havia deixat el club i havia començat una relació, continuava tenint una bona relació amb l'acusat, se saludaven quan es creuaven i es comunicaven per whatsapp. La tarda del 27 de maig del 2020, van estar conversant per l'aplicació de missatgeria. La víctima explica que era perquè el processat tenia uns terrenys que volia posar a la venda i ella necessitava propietats per engegar el negoci immobiliari. Van quedar per veure's l'endemà, però, finalment, l'acusat li va proposar quedar cap a mitjanit. Hi va accedir, va preparar l'ordinador i documentació i va esperar que l'acusat i un amic comú la passessin a recollir amb cotxe.

Va anar fins al club, que estava tancat al públic. Un cop allà, ha explicat que va engegar l'ordinador i li va començar a explicar les condicions al processat. A la sala de vistes, ha explicat que en un moment determinat de la nit van estar regirant el local buscant un encenedor. D'aquesta manera, va entrar a una habitació on hi havia l'acusat. Va ser aleshores quan, explica, l'home la va immobilitzar per l'esquena, la va llançar sobre el llit i la va subjectar amb força pel coll. La víctima ha relatat que va témer per la seva vida, li va dir que parés perquè s'estava asfixiant i, finalment, li va dir que no es resistiria, però que no li continués fent mal. Quan l'acusat va ejacular, la víctima va alertar el cosí de la seva parella del que havia passat i ho va denunciar.

Per venjança

L'acusat nega els fets i ha assegurat al judici que van mantenir relacions sexuals consentides. Segons el seu relat, van quedar per parlar sobre el negoci immobiliari però, també, per mantenir relacions sexuals «com en els vells temps». El processat ha exposat que la víctima sabia que comptava amb diners perquè forma part d'una penya que havia fet un ple al quinze a la quiniela i s'havia endut un premi de més d'un milió d'euros: «Vam sortir als diaris locals, ho sabia tothom». L'acusat ha afirmat que la dona li va demanar que fes una inversió econòmica al negoci immobiliari i ell hi va accedir. Segons ha dit al judici, en cap moment va tenir intenció de posar-hi diners, però li va dir perquè accedís a tenir sexe amb ell. Després de mantenir relacions, segons la seva versió, li va explicar que no li donaria diners perquè no era «de fiar». El processat argumenta que això va fer enfadar la víctima i atribueix la denúncia a una venjança. El judici ha quedat vist per a sentència.