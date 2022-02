El menjador d'una casa d'Olot ha acabat cremat després de declarar-se un incendi a l'immoble.

A més, una persona que hi viu ha acabat intoxicada lleument pel fum.

El foc s'ha declarat pocs minuts després de les set del matí en una casa del número 36 del carrer Avellaner d'Olot.

A lloc s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, la Policia Municipal d'Olot i el SEM.

En arribar-hi, els Bombers han trobat que el foc estava focalitzat al menjador. Un cop han pogut extingir-lo, també han comprovat que el fum s'havia escampat per tota la casa. Per aquest motiu, han executat tasques de ventilació.

El SEM per la seva banda ha atès una persona al domicili per una lleu inhalació de fum. No ha calgut evacuar-la a cap centre sanitari, segons els Bombers.