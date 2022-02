Les administracions públiques (Estat, Generalitat i ens locals) van sumar 574 nous treballadors entre el gener i el juliol de 2021, segons les dades proporcionades aquesta setmana pel Butlletí Estadístic de Personal al Servei de l’Administració Públic, que publica cada sis mesos el ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Segons les últimes xifres disponibles, corresponents al juliol passat, a les comarques gironines hi hauria en aquests moments 36.447 treballadors públics.

Les estadístiques recullen tant el personal funcionari com el laboral. Segons aquestes dades, la Generalitat és l’administració que més treballadors té a Girona, cosa que és lògica perquè inclou els professionals de l’àmbit de l’educació i la salut. En total, són 22.188, el que significa un creixement de l’1,21% (266 persones) respecte el recompte anterior, de gener de 2021. En segon lloc es troben els efectius de l’administració local, que inclou ajuntaments, consells comarcals i la Diputació. En aquest cas, disposen d’11.457 treballadors, un 1,9% més dels que hi havia sis mesos enrere: és a dir, se n’han guanyat 214. Finalment, l’administració de l’Estat és la que té menys treballadors a Girona, tot i que és la que, percentualment, més ha crescut: va sumar 94 efectius en aquells sis mesos, el que es tradueix en un increment del 3,47%. Aquest increment hauria de servir per pal·liar la situació de manca de personal que els sindicats han denunciat en diverses ocasions en oficines com per exemple la d’Estrangeria.

Més dones que homes

Per gèneres, es pot comprovar com a les administracions públiques hi treballen moltes més dones (22.058) que homes (14.389). On s’observa la diferència més flagrant és en l’àmbit de la Generalitat, on treballen el doble de dones (14.683) que d’homes (7.505). En canvi, en l’administració estatal passa justament el contrari: hi ha el doble d’homes (1.829) que de dones (973). Finalment, pel que fa a l’administració local, la diferència no és tan gran: 6.402 dones per un total de 5.055 homes.

Si es compara la quantitat de funcionaris públics de Girona amb la resta de Catalunya i les altres comunitats autònomes, el Ministeri assenyala que les comunitats amb una major nombre d’empleats públics, en termes absoluts, són Andalusia, Catalunya i Madrid. El mateix passa si s’observa únicament el personal d’administracions autonòmiques o locals. En canvi, les comunitats que concentre una major quantitat de treballadors estatals sónm Madrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana.

Al conjunt de l’Estat, el personal que treballa per a les administracions públiques ascendeix a 2,73 milions, dels quals pràcticament el 60% són dones. Gairebé el 60%, també treballa per a comunitats autònomes.