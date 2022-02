Des de l’1 de gener, les 234 farmàcies gironines acreditades han fet més de 50.000 testos d’antígens i han detectat més de 5.000 positius de coronavirus. Paral·lelament, han registrat més de 24.000 casos d’usuaris que han adquirit l’autotest a la farmàcia i se l’han fet a casa.

La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, destaca a aquest diari el gran «esforç i sacrifici» de tots els professionals, tenint en compte la sobrecàrrega que han tingut. Sí que admet que, en aquesta última setmana, la davallada d’activitat s’ha notat «molt», ja que «no es pot comparar amb la bogeria que es va viure després de les festes de Nadal, sobretot en l’elevat nombre de testos a alumnes».

A partir de dilluns que ve, tal com va anunciar ahir Salut, es deixaran de fer testos d’antígens als alumnes quan hi hagi un positiu a l’aula, fet que alliberarà d’una càrrega important a les farmàcies. «De moment encara podrem notificar els casos detectats en testos que es facin a casa, però segurament tot anirà tornant a la normalitat i la tasca tornarà a recaure només en els centres d’atenció primària».

Aleixandre recorda que aquesta col·laboració amb Salut no és l’única, sinó que s’havien començat altres iniciatives conjuntes que es van frenar per la pandèmia i que ara es podran reprendre, entre les quals hi ha programes de cribratges de càncers.

Un d’aquests programes és el de detecció precoç de càncer de còlon i recte. Seguint l’experiència positiva d’altres països europeus, l’Institut Català d’Oncologia (ICO) va decidir incloure les farmàcies en el programa de cribratge, des d’on es poden recollir kits per a detectar sang oculta en femta. La bona acceptació es pot explicar per diversos motius. En primer lloc la xarxa de farmàcies participants està coordinada pel Col·legi Oficial de Farmacèutics, fet que assegura el treball coordinat i sota uns mateixos criteris i estàndards. En segon lloc, els professionals han rebut formació específica dotant-los del coneixement tècnic necessari per tal de donar consell i dur a terme les tasques pròpies del procés d’entrega i recollida de mostra. I per acabar, i no menys important, les farmàcies reben remuneració per participar en el Programa, fet que reforça el seu compromís amb la iniciativa.

A més, la població percep les farmàcies com a un punt de confiança on rebre informació sobre la seva salut.