Els tests d’antígens en l’àmbit escolar tenen les hores comptades. I és que a partir de dilluns, tal i com va anunciar ahir la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, el Departament de Salut deixarà de fer aquestes proves diagnòstiques als alumnes quan es detecti un positiu a l’aula.

La decisió es va atribuir a la millora general de les dades, amb una baixada «clara» dels contagis en tots els grups d’edat. En aquest sentit, Cabezas va argumentar que han decidit eliminar els cribratges davant de la «disminució mantinguda» tant de les incidències com de la positivitat de les proves. Una mesura que, segons la portaveu territorial del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls, és «precipitada en el moment de la pandèmia en què ens trobem». «Demanem al Departament d’Educació que no es precipiti i que actuï amb coherència perquè les escoles no són espais segurs, encara tenim moltes baixes de docents i les aules estan massificades», va sentenciar. «Entenem la reacció dels pediatres pel que fa a la salut mental dels infants i defensem que les escoles s’han de mantenir obertes, però ara no era el moment de plantejar un canvi de protocol, s’havia de mantenir, com a mínim, fins al març».

Des dels centres educatius assenyalen que l’eliminació dels tests d’antígens a l’entorn escolar és «una bona notícia per a assolir la màxima normalitat possible», van afirmar ahir fonts de la direcció d’un centre de Sant Feliu de Guíxols. Amb tot, van recordar que la gestió dels casos positius de covid ha estat «caòtica» i ha absorbit la tasca dels equips directius, dificultant, per conseqüència, que es pogués «seguir el currículum amb normalitat». Per la seva banda, la directora de l’Escola Verd de Girona, Marisa Roca, no creu que la nova situació canviï gaire. «Com que no era obligatori que els nens es fessin un test d’antígens, sinó només recomanable, hi havia pares que no els portaven a fer la prova, així que per la nostra experiència, el nou escenari no canviarà tant», va assenyalar.

De fet, aquesta és una mesura que el Departament de Salut va decidir aplicar com una «capa de seguretat addicional» tot i que l’Estat no ho demanava, sobretot davant les altes incidències de la sisena onada. Durant el mes de gener s’han fet un total de 441.809 tests d’antígens a l’entorn escolar supervisats per les farmàcies, amb una positivitat del 7,4%. Això sí, tot i l’anunci de la mesura, els alumnes que ja tinguin la recepta encara es podran fer el TAR aquests dies.

Una continuïtat aplaudida

D’altra banda, però, els mantindran els cribratges a les escoles d’educació especial, on es considera que pot haver-hi alumnes en una situació de major vulnerabilitat, i entre el professorat, per tractar-se d’un col·lectiu essencial i alhora clau per a garantir la presencialitat de l’activitat acadèmica. En aquest sentit, el director del CEE Palau de Girona, Miquel Barris, va aplaudir la decisió. «Està molt bé que en l’àmbit de l’educació especial es continuïn fent tests d’antígens perquè els nostres alumnes no poden anar amb mascareta», va assenyalar, i va afegir que «és una mesura que ens protegeix a tots».

Pel que fa a l’àmbit docent, Glòria Polls també va celebrar la continuïtat de la mesura, i va assenyalar que «la detecció hi ha de ser, perquè sinó entendríem que els contagis no es controlarien». Tot i així, va advertir que «mentre els docents segueixin emmalaltint perquè no es posen al seu abast prou recursos per a poder-se protegir, continuarem tenint un problema».

Les quarantenes, en dubte

Pel que fa al protocol de les quarantenes als centres educatius catalans, el Govern va demanar ahir al Consell Interterritorial d’eliminar-les. Amb tot, Catalunya confia que sigui una decisió estatal, però sosté que té competències per a retirar la mesura. La portaveu territorial del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines va alertar que «si s’eliminen les quarantenes i no es fan cribratges als alumnes, aquí hi haurà una doble via perquè els contagis es produeixin amb molta més facilitat».