El Seprona ha començat una campanya per detectar esquers enverinats municipis de la Selva i el Baix Empordà. La Guàrdia Civil ha iniciat el servei arran de queixes per la presència de verí en zones del poble però també per denúncies de ciutadans per la mort de les seves mascotes.

Els dispositius de cerca i detecció de substàncies tòxiques potencialment perjudicials s'han fet a l'Estartit, Torroella de Montgrí, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Sant Julià de Llor i Bonmatí. Per poder realitzar aquests serveis els agents del Seprona de la Comandància de la Guàrdia Civil de Girona han comptat amb efectius del Servei Cinològic de la Guàrdia Civil de Madrid i els gossos ensinistrats per detectar substàncies verinoses. Els agents han inspeccionat diversos espais per on es mouen les mascotes després dels avisos, queixes i denúncies de ciutadans sobre la possible presència de substàncies verinoses. Concretament, han anat a parcs destinats a mascotes, zones boscoses, passeigs marítims, platges i zones on habiten colònies de gats. Algunes de les denúncies que havien fet els veïns de les zones els informaven que havien observat suposats esquers en zones del seu municipi però també, denunciaven la mort d'algunes mascotes. Necròpsia El Seprona recorda que en cas que un animal s'intoxiqui és important aportar l'informe veterinari certificant el dany de l'animal, o en cas de defunció cal certificar mitjançant una necròpsia que s'ha produït per la ingesta de substàncies tòxiques i no per malalties que poguessin causar simptomatologies similars. En cas de trobar-se esquers enverinats a zones on s'hagin certificat les intoxicacions d'animals, subratllen que cal posar-ho en coneixement dels diferents agents competents en matèria de protecció animal perquè es procedeixi a la retirada dels esquers enverinats i es puguin analitzar.