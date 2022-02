Ciutadans celebrarà al Teatre Municipal de Lloret una convenció autonòmica entre els dies 25 i 27 de febrer per «impulsar» el partit de cara a les eleccions municipals de l’any que ve. Segons han explicat des de la formació, l’acte estarà orientat als càrrecs electes, per tal que puguin «seguir abanderant la representació del constitucionalisme a Catalunya». A través de taules rodones, es facilitaran també eines programàtiques i comunicatives per a desenvolupar una campanya d’èxit i disposar de tot el suport del partit.

Segons indiquen, la convenció posarà el focus en el fet que «Ciutadans és l’opció constitucionalista de major garantia per a solucionar els problemes reals de la ciutadania, tant per la representació municipal amb la que compta actualment com pel fet que el partit va néixer a Catalunya i ha esdevingut referència del liberalisme».