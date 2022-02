La pressió policial al sud de la península Ibèrica ha fet que diversos grups criminals especialitzats en el tràfic d’haixix s’hagin desplaçat cap al nord. L’entorn del delta de l’Ebre és un dels llocs on més increment de la presència delictiva han detectat, amb desembarcaments de narcollanxes procedents del nord d’Àfrica. Darrerament però, a banda de les embarcacions també han detectat diferents partides a Catalunya, algunes de les quals al delta de l’Ebre. «Això ens fa preveure que de cara al futur poden augmentar i tenim indicis que es poden traslladar a les províncies de Barcelona i Girona», va explicar ahir el cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona, Jordi Verger . Així, els agents estan posant el focus en el muntatge de barques especialment pensades per transportar grans quantitats de droga i en com els traficants obtenen la gasolina, un aspecte que «és complicat» per les organitzacions. La majoria de l’haixix que s’intercepta va destinat a països europeus, on el preu de venda (i el benefici) és més elevat.