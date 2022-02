La Comissió de Policia de Catalunya ha donat el vist-i-plau a les policies de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Llagostera perquè puguin prestar serveis compartits. Aquesta idea ja la portaven treballant els municipis des de fa uns tres anys i ara finalment, podran cooperar. Segons Interior, l0acord de col·laboració permet compartir mitjans, recursos humans i materials i que els agents puguin sortir del terme municipal. Això suposarà per exemple, que puguin fer dispositius preventius conjunts i que els municipis es donin suport en casos d’emergència. Aquest projecte no passa per una mancomunitat de cossos policials ja que no es podia fer en no ser pobles de la mateixa comarca i per això, es tracta d’un conveni de cooperació entre els cossos de seguretat.

Aquesta unió de forces va començar-se a gestar fa tres anys davant l’escassetat de recursos que sovint tenen els ajuntaments i per poder-los compartir. Aquest dimarts es va aprovar aquest conveni que permetrà que els tres cossos policials treballin de forma conjunta en casos d’emergència. D’altra banda, a les comarques gironines tindran un nou cos de seguretat: la policia local de Riells i Viabrea. La comissió hi va donar llum verda i fins ara tenia servei de Guàrdia Municipal. Amb la reconversió, Girona comptarà amb un nou cos de policia local. El darrer creat era precisament del poble veí de Riells, el de Breda.