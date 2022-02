Salut ha començat les obres del nou laboratori de genòmica i medicina personalitzada de l'hospital Josep Trueta. L'equipament se situarà al parc hospitalari Martí i Julià de Salt (Gironès) i els treballs costen d'1,3 milions d'euros (MEUR). Es preveu que les obres s'allarguin durant tot aquest 2022 i que el laboratori entri en servei a finals d'any. Hi treballaran una vintena de professionals, part dels quals formen part de la plantilla de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). Des d'aquest laboratori s'hi faran més de 4.000 proves anuals, entre diagnòstic del càncer, hipercolesterolèmia familiar, trombosi o mort sobtada. A més, també s'hi traslladaran les analítiques de genomes covid; és a dir, les seqüenciacions de PCR.

Les obres del nou laboratori de la Unitat de Diagnòstic Molecular i Medicina Personalitzada del Trueta van començar aquest gener. Ocuparà un espai d'uns 420 metres quadrats, i serà una ampliació de l'actual laboratori clínic territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Des del nou laboratori es potenciarà la biologia molecular i la genètica en tots els àmbits de la medicina; és a dir, s'hi faran proves amb l'objectiu de poder oferir tractaments de manera personalitzada a cada pacient (especialment en procediments oncològics). El projecte té un pressupost d'1,3 MEUR, gairebé la meitat dels quals els ha aportat el Dipsalut. La previsió és acabar les obres a l'estiu, per després instal·lar l'equipament i que el nou laboratori entri en servei durant el darrer trimestre del 2022.

Segons subratlla l'ICS, el nou laboratori permetrà "consolidar i culminar" la Unitat de Genòmica i Medicina Personalitzada del Trueta. Es va començar a gestar el juliol de 2019, quan professionals del Servei d'Anatomia Patològica del Trueta, el Laboratori de Diagnòstic Genètic de Cardiologia i oncòlegs de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) van començar a treballar en un projecte per estudiar les alteracions genètiques del càncer de pulmó, amb l'objectiu de donar el tractament oncològic de manera personalitzada a cada pacient.

Durant aquests anys, aquest grup ha realitzat més de 400 estudis genètics que han permès fer tractaments personalitzats als pacients i ja estan treballant en altres tipus de càncer.

La seqüenciació de les mostres d'ADN per poder arribar a fer els tractaments personalitzats s'està fent al laboratori de Genètica Cardiovascular 'Gencardio Diagnostics'. Actualment, es troba en espais de l'Idibgi, perquè l'institut disposa de l'equipament necessari i els professionals per fer aquestes tècniques. S'encarreguen d'identificar, confirmar i analitzar les alteracions genètiques, a més de fer els informes corresponents.

Integració de personal

Un cop estigui en funcionament l'ampliació del laboratori, una quinzena dels professionals dels 22 que actualment té l'Idibgi al 'Gencardio Diagnostics' s'incorporaran a les noves instal·lacions, juntament amb personal del servei d'Anatomia Patològica del Trueta. Així, aquest canvi comporta la integració a l'ICS dels professionals que fins ara formaven part de l'Idibgi.

La dotació de personal s'anirà incrementant a mesura que s'ampliï la cartera de serveis. La resta de professionals continuaran adscrits al Grup de Recerca Gencardio a Idibgi, des d'on es mantindrà tota l'activitat relacionada amb investigació en genètica cardiovascular.

Aquests professionals que s'integraran al laboratori clínic territorial, precisa l'ICS, "tenen expertesa en desenvolupar i validar panels de gens i programes informàtics per a la interpretació dels resultats, així com processar mostres". Aquests panels permeten conèixer tots els gens que estan associats a una determinada patologia i han esdevingut una eina clau en el diagnòstic genètic. Conèixer la causa genètica de la malaltia que pateix un pacient pot confirmar el diagnòstic clínic i millorar-ne les opcions de tractament. És el que es coneix com a medicina personalitzada.

Més de 4.000 proves

Al nou laboratori s'hi traslladarà l'activitat de diagnòstic del càncer (unes 400 proves a l'any), les proves d'hipercolesterolèmia familiar (unes 1.500), les de trombosi (unes 1.500), mort sobtada (unes 700) i de genomes covid; és a dir, les seqüenciacions de PCR, activitats que fins ara es feien a l'Idibgi.

Es preveu un creixement amb la incorporació de noves tècniques i panels per donar sortida a altres especialitats, l'ús de l'exoma i noves aplicacions de la genètica en altres àrees de la medicina. La posada en marxa d'aquesta nova zona permetrà incrementar l'activitat i la cartera de serveis que ofereix el laboratori clínic territorial.