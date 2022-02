L’Ajuntament d’Olot engega la setena edició del projecte +60. El programa té l’objectiu d’assessorar a les persones de 60 anys o més i que es troben amb dificultats a l’hora de poder-se jubilar. El projecte +60, que va arrencar el 2016, s’adreça als majors de 60 anys empadronats a Olot, que es troben en situació d’atur, i que, tot i que han treballat durant molts anys, no disposen de la cotització suficient per poder accedir a la jubilació o que disposant-ne, els manca informació al respecta.

Per poder-hi formar part, és necessari que les persones interessades puguin inscriure’s a DinàmiG – dirigint-se al carrer Tomàs de Lorenzana 15 d’Olot - i junt amb la sol·licitud de petició han d’aportar la documentació següent: fotocòpia del DNI/NIE, vida laboral actualitzada, full d’inscripció a l’Oficina de Treball de la Garrotxa com a demandant d’ocupació i el certificat d’empadronament a Olot.

Tal com es va implementar fa dos anys, la gestoria i en coordinació amb l’Àrea d’Ocupació de DinàmiG, realitza un estudi personalitzat de cada cas que consisteix en un informe de la situació actual de la persona i les possibilitats de poder accedir a la jubilació així com el càlcul de la jubilació. En cas que es detectin carències de cotització, es quantifiquen per tal que la persona conegui quines opcions té i pugui resoldre la seva situació de la millor manera possible.

Més de 90 beneficiaris

Fins ara, ja són més de 90 persones que han pogut fer ús d’aquest servei. La gran majoria d’usuaris tenen 62 anys de mitjana i, molts d’ells, desconeixien les possibilitats reals que tenien per accedir a la jubilació així com tampoc disposaven d’un càlcul aproximat de la pensió que els hi podria correspondre.