El PSC assegura que el govern municipal de Girona fa plans d’inversió amb els fons Next Generation que, malgrat suposar una injecció de milions, «són poc ambiciosos i no tenen potencial per transformar la ciutat». A això, al parer dels socialistes, s’hi suma el fet que la majoria de projectes estan «en fase molt inicial». A més, l’Ajuntament tampoc no aclareix com sufragarà el cost de l’IVA a pagar. La regidora Bea Esporrín ha afegit que «en altres casos els projectes són molt ambigus i indefinits i ni tan sols s’inclou una estimació de cost». «A més, el document inclou projectes anunciats infinitat de cops», ha dit. Per exemple, la Vora de Girona, la reforma de Can Burrassó (futura subcomissaria de Santa Eugènia), la rehabilitació del Modern o l’antiga Central del Molí; el Pla Integral de Sant Narcís o la Casa de la Tecnologia. Esporrín també ha lamentat «que no hi hagi cap projecte vinculat directament amb la cultura, ja que la rehabilitació del Modern és un projecte urbanístic».