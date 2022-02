El 'Hike & Fly' és una modalitat de parapent que combina pujar caminant fins a dalt d'una muntanya i després baixar volant. Al Ripollès hi ha un club, Vol Lliure Cavallera, que vol fomentar aquest esport i, de retruc, també el turisme sostenible. Acaben de publicar dos mapes de vol desplegables amb informació com els vents de les valls, rutes per volar i altres dades per atraure voladors. Una eina que també està vinculada a un web amb informació detallada de la zona. "Hem dibuixat el patrimoni invisible de la comarca", afirma un dels impulsors. La publicació dels mapes ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona, la Federació Aèria Catalana i l'Ajuntament de San Joan de les Abadesses, així com empreses locals.

"Tenim unes muntanyes per sobre de 2.000 metres i amb desnivells bons, com és Serra Cavallera, on tens 20 minuts de vol tranquil", explica a l'ACN, el president del club de parapent Vol Lliure Cavallera de Sant Joan de les Abadesses, Xavi Sanfulgencio. Les seves condicions orogràfiques i meteorològiques fan del Ripollès una de les poques zones de Catalunya on es pot volar en diferents moments de l'any i amb aquest desnivell. El club té només un any de vida i compta amb una trenta de socis. Una tercera part són de la zona mentre que els altres venen d'altres punts del territori.

Ara han volgut recollir per primer cop aquest "patrimoni invisible" amb dos mapes desplegables en paper (la part est i oest de la comarca) amb la informació dels punts d’envol, la informació tèrmica, els vents de les valls i els punts de transició. Una informació de gran utilitat per aquells voladors d'altres punts del país i també de l'estranger que vulguin practicar aquest esport al Ripollès. A més a més, es complementa amb un web (parapentcavallera.com) on hi ha informació detallada de la zona, les rutes que es poden fer i informació molt pràctica per als voladors.

"El mapa està pensat per a un temps estable, però mai ho és i cal veure què passa quan entra la marinada o altres canvis que varien les condicions" que cal conèixer en cada moment. Per Sanfulgencio, el mapa és una eina molt potent per a un pilot perquè "dona seguretat, possibilitats de vols i recorreguts més llargs".

Aquest divendres presenten la iniciativa a Sant Joan de les Abadesses i esperen que també serveixi per potenciar el turisme sostenible a la comarca. "Està molt relacionat amb un turisme respectuós, perquè vas caminant i després voles; qui visita un lloc també vol conèixer la zona, fa despesa, i també és bonic veure com volen parapents", afegeix.

Un esport que creix

El parapent i , més concretament el 'Hike & Fly', és una modalitat que està guanyant cada cop més aficionats a Catalunya. Les millores tècniques han fet que els materials siguin més lleugers i hi ha indrets com als Alps francesos on és molt popular. En el cas del Ripollès, a més, la zona de vol són espais protegits del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

Entre les tasques que fan des del club hi ha renovar permisos de vol en zones protegides i fomentar la bona entesa entre pagesos i voladors per poder fer l'activitat de forma respectuosa. "La majoria de llocs on es vola al Ripollès són espais protegits que cal respectar; cl deixar els vehicles estacionats només en llocs que no molestin ni malmetin la vegetació i si és necessari fer un aterratge d'emergència als camps, cal recollir ràpidament i no destorbar les labors ramaderes", detallen al web.

Vol Lliure Cavallera va organitzar l'any passat la primera edició del Campionat de Catalunya de Hike & Fly a Sant Joan de les Abadesses i Ogassa, juntament amb la Federació Aèria Catalana. Hi van participar una cinquantena de voladors i aquest any ja preparen una nova edició que es farà a la tardor.