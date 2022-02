Un parc eòlic marí a la badia de Roses generaria energia per a cobrir la demanda del 45% de les comarques gironines però també suposarà una petjada al paisatge, una petjada artificial que modificarà un territori de paratges naturals i un litoral que cada any rep milions de visitants. La importància tant de potenciar les energies alternatives com de protegir l’entorn i l’economia dels que hi viuen ha posat sobre la taula un debat que s’intensifica a mesura que s’apropa la possibilitat que el parc eòlic marí Tramuntana sigui una realitat. La plataforma contrària continua les accions i suma més de 25.000 signatures en contra. No obstant això, la majoria de partits l’avala i el govern català ha defensat la necessitat que a Catalunya hi hagi un parc eòlic marí. Avui presenten el Pla energètic per a Catalunya 2050.

Després de mesos de postures a favor, principalment dels impulsors el projecte, i contràries per part d’entitats, veïns i empreses de la comarca, s’han començat a posicionar partits i govern. El Parlament va avalar fa poc més d’una setmana el parc eòlic. Junts, ERC, PSC, comuns i Ciutadans van votar a la comissió d’Acció Climàtica en contra d‘una resolució de la CUP que mostrava rebuig al projecte. Vox es va abstenir. La postura va sorprendre a alguns sectors perquè una gran part dels polítics locals s‘han mostrat clarament en contra de situar els molins a l’Empordà, que també atrau l’atenció de desenes d’empreses disposades a instal·lar parcs eòlics. La plataforma contrària és clara: «estem decebuts» perquè entenen que és «una agressió sense precedents al territori». L’entitat recorda que compten amb més de 25.000 signatures -només a la plataforma change.org s’apropen a les 20.000- el suport de 22 ajuntaments de les comarques gironines en forma de moció i que, fins i tot, la Diputació s’hi ha pronunciat «de forma contundent». Però fa tres dies ha estat la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, qui ha defensat la necessitat que Catalunya compti amb un parc eòlic marí el 2030 per assolir els objectius de transició energètica fixats en «La prospectiva energètica de Catalunya 2050» un pla que està previst presentar avui a Barcelona. Jordà recorda que l’objectiu és que Catalunya disposi de 3500 MW procedents d‘aquesta font d’energia el 2050 i a hores d’ara l‘únic projecte que hi ha sobre la taula és el Parc Tramuntana amb una producció de 500 MW. Els parcs marin suposen la generació de molta més energia que qualsevol altre tipus d‘instal·lació que creu tindria més impacte. Comunitats energètiques Mentrestant, ajuntaments com Figueres i Roses treballen en altres alternatives, comunitats energètiques i plaques als edificis. I gran part del territori veu amb temor que els molins acabin sent una realitat a una badia que ostenta el títol d‘una de les badies més belles del món. El parc eòlic Tramuntana se situa entre 15 i 24 quilòmetres de la costa. En una primera fase hi haurà 35 molins de 252 metres i s’espera arribar als 80.