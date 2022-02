La séquia Monar està tancada des de dilluns per fer tasques de reparació a la central hidroelèctrica de Bescanó. Segons el regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés, l’avaria va ser «greu». Des de l’Ajuntament de Salt, mentrestant, han anunciat que segons l’empresa propietària està previst que les obres de reparació durin entre una setmana i deu dies. La séquia trasllada aigua del riu Ter a l’alçada de Bescanó, fins a l’Onyar, a prop del pont de Pedra de Girona. Durant el seu trajecte, els hortolans de Salt i de santa Eugènia aprofiten l’aigua per regar els seus horts gràcies als diferents recs habilitats. De fet, des del consistori saltenc s’ha recomanat als usuaris de les hortes pel tal que aprofitin per fer el manteniment dels recs.

El fet que s’hagi hagut de tallar el pas de l’aigua per poder reparar l’avaria a la central hidroelèctrica deixa sense aigua els hortolans però també provoca que el riu Onyar perdi cabal ja que per si sol, transporta poca aigua. Sobretot des del pont de Pedra fins a l’encreuament amb el riu Ter, a la zona de Pedret i la Devesa.

Mentrestant, la regidora de Guanyem Girona, Laia Pèlach, ha demanat que s’aprofiti que la séquia ha quedat seca per retirar les deixalles que si solen acumular amb els pas del temps, tant perquè algú els hi llença o hi cauen empeses pel vent. De fet, quan la séquia ha quedat sense aigua en ocasions anteriors, hi ha hagut un grup de voluntaris agrupats en la Brigada del Salabret que hi ha baixat per extreure tota la brutícia que ha pogut. Retiren bosses, llaunes, plàstics i altres objectes com neumàtics, carretons de la compra, entre d’altres.