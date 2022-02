L’Ajuntament de Vilafant ha obtingut el compromís del Ministeri de Foment de començar a redactar el projecte per a la construcció d’una rotonda a l’enllaç de l’N-260 amb l’accés a la població. L’alcaldessa, Consol Cantenys, remarca que és una vella reivindicació perquè és un punt perillós on hi ha nombrosos accidents. Una altra de les obres pendents en carreteres és l’enllaç des del Pont del Príncep fins a l’N-260 que té des de fa anys encallat la Generalitat.

«És una demanda de fa molt temps perquè l’encreuament que porta a l’Ajuntament és un punt on no hi ha sempre accidents», diu Cantenys. Per això des de l’Ajuntament «fa molt temps que hi anàvem al darrere». En una recent reunió amb el Ministeri de Foment se’ls ha comunicat que tindran en compte la petició per executar l’obra el més aviat possible. En aquest cas, encara s’ha de redactar el projecte però creuen que és «una bona notícia» i esperen que es porti a terme en breu.

Els vehicles que circulen per aquesta via que enllaça amb Figueres i direcció la Garrotxa és una via amb un alt volum de trànsit. Els vehicles que es volen incorporar a Vilafant per aquest punt s’han de situar al centre de la via i això comporta perillositat i sovint accidents. La rotonda resoldria la problemàtica i garantiria la seguretat en aquest punt.

Consol Cantenys posa de manifest que després que es construís la rotonda a la mateixa carretera d’accés a l’estació del TAV, ara només queda pendent que s’executi l’enllaç des del Pont del Príncep creuant la població fins a l’N-260 cap a l’estació del TAV.

«Hi ha l’estudi informatiu i simplement és posar-ho al pressupost i executar l’obra» constata l’alcaldessa de Vilafant però que lamenta que «de moment sembla que no està a l’agenda».

Aquesta carretera tancaria el creixement urbà per la part de darrere de Vilafant i connectaria amb l’estació, diu Cantenys.

L’espai del voltant de l’estació està pendent de desenvolupar-se i serà una de les noves zones de creixement de Vilafant.