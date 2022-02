Els indicadors de la covid registren un descens generalitzat a la regió sanitària de Girona. La regió ha sumat 1.383 positius en l'últim balanç, però no ha sumat cap nou mort, segons les dades aportades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El risc de rebrot baixa 256 punts fins a situar-se a 3.015 i l'Rt baixa dues centèsimes, fins a 0,63. La incidència a set dies també cau fins als 1.665 punts. El 18,69% de les proves que es fan surten positives. Hi ha 274 persones ingressades en aquesta regió, 8 menys que en l'anterior balanç.

Pel que fa al conjunt del territori, el Departament de Salut ha declarat una forta baixada de la pressió hospitalària amb 132 hospitalitzats menys per covid (2.707) i 15 crítics menys a l'UCI (410). En paral·lel, Salut ha registrat 12.792 nous casos de covid en les últimes hores, fins arribar als 2.188.873 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia. S'han certificat 11 morts i el total puja a 25.899. En paral·lel, l'Rt baixa dues centèsimes i es queda a 0,67, mentre que el risc de rebrot cau 341 punts fins a 3.097. El 17,89% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 5.055,11 a 4.708,30, i la de 7 dies baixa de 1.898,43 a 1.711,90. Els CAP van atendre aquest divendres 31.845 visites sobre covid.

Menys positius als CAP i farmàcies

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que incorporen també els TAR d'autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies, en l'últim període se n'han notificat 133.682, un nombre inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 233.988. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 33,05 anys. Durant l'última setmana analitzada (del 26 de gener a l'1 de febrer), s'han fet 143.174 PCR i 358.051 tests d'antígens, dels quals el 17,89% han donat positiu.

En el càlcul de la positivitat, Salut no hi compta els TAR d'autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 2.269.864, dels quals 2.188.873 per PCR/TA.

Pel que fa a les morts, se n'han declarat 11 en les darreres hores i la xifra total se situa en 25.899 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Entre el 26 de gener i l'1 de febrer s'han declarat 306 morts, la setmana anterior se'n van declarar 277. En l'últim interval han estat ingressades a l'hospital 2.947 persones; la setmana del 19 al 25 de gener n'hi havia 2.880.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 49.060 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+279). Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 52.708. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.573 persones.