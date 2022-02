El Gironès, juntament amb el Barcelonès, el Baix Camp i el Segrià, és una de les comarques catalanes que compta amb una major diversitat religiosa, segons ha fet públic la direcció general d’Afers Religiosos coincidint amb l’inici de la Setmana Mundial de l’Harmonia Interconfessional. Per commemorar aquesta data, Afers Religiosos ha fet una crida pública a «continuar duent a terme iniciatives que donin a conèixer el fet religiós a Catalunya», en les seves diverses expressions, i que fomentin la «bona relació» entre les confessions que tenen presència al país.

Segons les dades del departament d’Afers Religiosos, la pluralitat de creences, a Catalunya, és des de fa dècades «una realitat visible i palpable». En aquests moments, segons l’últim Mapa de les Religions, al conjunt del país hi ha 7.405 centres de culte vinculats a més de tretze confessions religioses diferents.

En aquest context, indiquen, «la bona convivència entre les persones que tenen diverses cultures i religions és la tònica que marca el dia a dia». En aquest sentit, afegeixen que «el coneixement sobre les religions i el diàleg interreligiós són elements clau a l’hora de prevenir els prejudicis i els temors que poden posar en risc la cohesió social».

Més de 40 actuacions

És per això que, segons indiquen, la Direcció General d’Afers Religiosos ha donat suport, amb una inversió de gairebé 400.000 euros, a més de 40 actuacions per a la cooperació amb les entitats religioses, el foment del diàleg interreligiós, el coneixement de les religions i la recerca en aquests àmbits. Actualment, al conjunt de Catalunya, es duen a terme més de 30 iniciatives per al diàleg interreligiós i el foment de la bona entesa entre les confessions religioses i la resta de la societat.