L'equip Arobot de l'Escola Els Estanys de Platja d'Aro ha guanyat l'edició d'aquest any de la First Lego League, que s'ha disputat a l'Escola Politècnica de la Universitat de Girona. Ho ha fet amb un aparell que incorpora un sistema per millorar la logística d'entrega de paquets, des de que surten del magatzem fins que arriben a casa. Ho fa a través d'una etiqueta intel·ligent que incorpora el paquet i que adverteix un cop s'ha realitzat l'entrega. L’equip guanyador al millor projecte innovador ha estat Robosincs junior, de 6è de Primària que ha ideat un projecte de supermercat amb un 85 % de productes de quilòmetre zero, que conté una màquina compostadora, un hort, una llar d’infants o un bus elèctric, tot fet amb peces de lego.

En total hi han participat quinze equips. El torneig local a la Politècnica està organitzat aquest any per l’Associació Ingeniera.soy i la Universitat de Girona i s’inclou en el marc d’un programa internacional, amb presència a 110 països i amb la participació de més de mig milió d’estudiants. La competició promou l'interès per l'aprenentatge entre el jovent i els convida a divertir-se i emocionar-se amb la ciència i la tecnologia. El canvi de patrocinador estatal, juntament amb els efectes de la pandèmia, han dificultat l’organització d’aquest esdeveniment, tot i que finalment gràcies a l’empenta de l’equip ha pogut tirar endavant amb èxit.