La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha sostingut que Catalunya va «molt tard» en el desplegament d’energies renovables i ha defensat, com la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, la necessitat de construir un parc eòlic marí a la Costa Brava.

En una entrevista a Ràdio4 i La2, la ministra va assegurar que la presència mitjana de renovables a tot Espanya és gairebé del 40%, mentre que a Catalunya està en el 13%: «Ha perdut una dècada. Crec que pot perdre un tren molt significatiu des del punt de vista de la innovació i l'ocupació», va advertir.

Després de reunir-se dijous amb empresaris «preocupats per l’encallament» de les renovables a Catalunya, Ribera va sostenir que l'aposta de la Generalitat per l'autoconsum no és suficient per accelerar la transició energètica. Per això, va celebrar la proposta de Jordà de construir un parc eòlic marí: «És un espai on cap perfectament energia eòlica off shore, i a més jo agraeixo aquest aparent canvi d’actitud de la Generalitat», va afirmar.

En aquest àmbit, va explicar que el govern central desenvoluparà una ordenació urbanística de l'espai marí, que després traurà a concurs per seleccionar els projectes amb «propostes més solvents», i estan en converses amb França per arribar a consensos sobre les zones limítrofes.

Tot i això, també va explicar que hi ha qüestions tècniques complexes a resoldre sobre aquest parc -com les línies d'evacuació-, per la qual cosa no estarà enllestit fins d'aquí a «uns anys». Mentrestant cal apostar, al seu parer, per instal·lacions de renovables a terra ferma.