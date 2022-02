Els treballadors de l’hospital Santa Caterina de Salt estan al límit després d’anys de sobrecàrrega de feina, que s’ha agreujat per la crisi del coronavirus. A través d’un comunicat al qual ha tingut accés aquest diari, el comitè d’empresa de l’hospital i serveis centrals recorda que «ens hem hagut d’enfrontar a la pandèmia amb un model sanitari fallit degut al seu caràcter publicoprivat i un sistema sanitari debilitat per les retallades que van començar el 2008».

Per tot això el personal fa temps que treballa «sota mínims» per la manca de treballadors i els porta a fer hores extra. I és que consideren que l’empresa els tracta com a «fitxes per tapar forats» i no com a «persones que cuiden persones». Com a conseqüència, hi ha personal que deixa la feina per buscar «millors condicions», tant els que fa poc que treballen com els que tenen anys d’antiguitat i lamenten que no han pogut accedir a un contracte estable.

D’aquesta manera, els professionals reivindiquen una sèrie de millores a l’empresa, responsables polítics i patronals. Entre aquestes hi ha: una disminució significativa de ràtios per totes les categories, formació de més personal pels serveis especials i reduir significativament la polivalència, pactar un pla de contractació que augmenti les jornades dels treballadors contractats a temps parcial i que augmenti la durada dels contractes i la negociació del conveni SISCAT directament amb el CatSalut i no amb les patronals intermediàries.

Paral·lelament, demanen que es fixi el personal interí i eventual en «frau de llei» que fa més de tres anys que ocupen una plaça estructural. Un cop fixada la plantilla, demanen que es convoquin oposicions dins els períodes legalment establerts.

Tenint en compte que el personal se sent «esgotat i cremat», ha organitzat dues concentracions a l’entrada del parc hospitalari dijous de la setmana que ve i anima la població a participar-hi.

Resposta de direcció

Segons ha pogut saber aquest diari, la direcció és conscient de «l’esforç i implicació» general de tots els treballadors per fer front a la situació assistencial derivada de la pandèmia. És per això que l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) manté un servei d’atenció psicològica dirigit al personal per ajudar-lo a gestionar la situació.

Per abordar la situació actual, el centre sanitari manté algunes mesures com ara la reducció en un 15% de l’activitat quirúrgica, la reorganització de la plantilla de facultatius de manera que els professionals dels serveis amb menys pressió assistencial puguin donar suport als serveis que més en tenen, com ara UCI, Urgències o Medicina Interna, es mantenen habilitats sis llits d’UCI més i també la reorganització de la línia sociosanitària.

Pel que fa a la plantilla i la millora contractual, l’IAS recorda que en els últims quatre anys els professionals han augmentat un 15% i el pressupost dedicat al pagament de salaris ha crescut un 20,7%. A més, l’oferta pública d’ocupació corresponent al període 2018-2021 ha constat de 201 llocs de treball de personal laboral fix assistencial; en concret, el 79% correspon al col·lectiu infermera i auxiliar infermera, un 11% a facultatius, i corresponent la resta a altres diplomats assistencials. En aquests moments estan en procés noves convocatòries corresponents a 35 llocs de treball més. També asseguren que properament se n’iniciaran de noves.