Després de quasi vint anys al capdavant d’Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer es va jubilar en un moment difícil per a la Fundació, que també va patir els efectes de la pandèmia amb una disminució d’activitats que va portar a una davallada d’ingressos. Paqui Badosa encara el projecte amb grans reptes, com la creació, per primera vegada, d’una empresa de productes solidaris.

Quins són els grans reptes que afronta com a nova presidenta d’Oncolliga?

Els principals objectius giren sobre tres eixos. Primerament, volem reforçar i potenciar les delegacions de tota la província, ja que són la base de la fundació. Recentment se n’han obert dues de noves a Llançà i Sant Jaume de Llierca. En segon lloc, estem estudiant la creació de nous serveis per donar resposta a les necessitats de les persones afectades pel càncer i, d’aquesta manera, reafirmar-ne l’acompanyament. Finalment, ens agradaria que els empresaris fossin més partícips del nostre projecte i no només es limitin a fer donatius.

Abans de ser presidenta, quina implicació tenia amb la fundació?

Soc mestra i treballava a una escola de Porqueres i paral·lelament, estava a la delegació del municipi. Tenint en compte que la meva mare en va ser la presidenta durant tants anys, era inevitable no acabar-s’hi implicant. Senzillament em vaig enamorar del projecte, així que vaig presentar una candidatura i, quan em van elegir nova presidenta al setembre, vaig demanar una excedència a Educació per tal de dedicar-m’hi completament.

Un altre dels grans objectius també serà la recuperació després de la pandèmia...

Sí. La covid-19 ha causat un gran impacte econòmic i social en molts sectors i, evidentment, nosaltres tampoc ens n’hem escapat; hem notat una davallada d’ingressos. Malgrat tot, hem pogut mantenir alguns esdeveniments en format virtual i hem sigut capaços de reinventar-nos gràcies a la solidaritat de la gent. Per sort, a poc a poc sembla que ens anem recuperant i podem tornar a fer les activitats d’abans de la pandèmia, com l’Oncotrail o la Run4cancer.

Tenen prevista alguna iniciativa concreta per pal·liar aquesta davallada de guanys?

Doncs estem molt engrescats en un nou projecte. Hem creat una empresa que farà productes naturals de cosmètica i, tots els seus beneficis, recauran en la fundació i, evidentment, als afectats per càncer. Encara estem treballant per engegar-la i aviat en donarem més detalls, però és la primera vegada que treballem en una línia de productes propis.

Han notat algun augment de necessitats concretes per part dels afectats amb càncer?

Normalment, les necessitats van creixent a mesura que els afectats et van coneixent i t’agafen confiança. Sí que hem notat, arran de la pandèmia, que molts pacients que necessitaven cures pal·liatives i encaraven el final de vida, preferien estar a casa i no a l’hospital, tenint en compte que podrien estar acompanyats de la família. Això ha suposat un augment de demanda de material PAD (llits articulats, cadires de rodes, etc) i també de professionals com fisioterapeutes pal·liatius i psicòlegs especialitzats.

Quins nous serveis els agradaria poder oferir?

Fins ara, hem potenciat molt els serveis de psicologia, fisioteràpia i estètica. Intentem arribar al màxim de gent possible i per poder disposar de més professionals qualificats. Paral·lelament, estem treballant per obrir serveis vinculats a l’alimentació, sexologia i orientacions a domicili.

Quina és la resposta per part dels afectats?

Les persones ateses estan en un moment molt dèbil i la veritat és que és molt reconfortant veure les seves mostres d’agraïment. De fet, molts d’ells, un cop superat el càncer, després demanen poder col·laborar amb nosaltres.

Quin pes té el voluntariat a l’hora d’organitzar les activitats i acompanyar els malalts?

Tenim la sort de disposar de molts voluntaris. D’una banda, hi ha les persones que ajuden a l’hora d’organitzar activitats lúdiques. Sense anar més lluny, a l’Oncotrail n’hi va haver entre 600 i 700 que es van implicar moltíssim, i es nota en el caliu que es respira. Alguns fins i tot hi van estar les 24 hores del dia. D’altra banda, també hi ha els voluntaris que acompanyen els malalts a casa i als hospitals i, en aquest cas, s’han de formar i se’n fa un seguiment. Desgraciadament, la pandèmia ha aturat el voluntariat als hospitals però esperem que es pugui reprendre aviat.

També destinen part dels ingressos a la recerca. Destacaria algun projecte en concret?

La recerca és clau, així que sempre que recollim fons de diverses activitats, en destinem una part a la investigació i esperem poder-la apujar en els propers mesos. De fet, l’Oncoswim ja va néixer amb l’objectiu d’ajudar a finançar la investigació del càncer de mama triple negatiu.