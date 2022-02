Els casos de mutilació genital femenina han caigut un 80% des de l’any 2011. Segons dades que ha fet públiques el govern de la Generalitat coincidint amb el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, que se celebra avui, l’any passat a Catalunya es van detectar un total de cinc famílies amb casos de mutilació genital femenina. Així, la Generalitat constata una disminució progressiva de casos al llarg de la darrera dècada, «fruit de la col·laboració entre les administracions públiques i la societat civil», passant del pic de 36 casos registrat l’any 2011, 11 al 2019, 8 al 2020 i 5 al 2021.

El casos de mutilació genital femenina detectats l’any passat corresponen a 5 famílies, una de les quals amb dues nenes. Es tracta, doncs, de 6 nenes, 3 de les quals notificades a través dels serveis de salut, 2 a través dels serveis socials i 1 a través dels Mossos d’Esquadra. En el moment de detectar els casos, però, en dues de les nenes ja se’ls havia realitzat la mutilació, però en la resta les actuacions van ser preventives. També al 2021, els Serveis d’Intervenció Especialitzada –que ofereixen atenció a dones que pateixen violència masclista– van realitzar 13 atencions relacionades amb situacions de mutilació genital femenina, 10 de les quals al Gironès, 2 al Vallès Oriental i 1 a Lleida.

Les restriccions imposades per la pandèmia han tingut un paper clau en el descens de casos. I és que el tancament de fronteres i la dificultat o impossibilitat de fer viatges al país d’origen ha facilitat la prolongació del treball de prevenció amb les famílies en possible risc de perpetuar la pràctica a les seves filles. «Aquest temps s’ha aprofitat per a dur a terme una important tasca de sensibilització i formació a tot el territori de Catalunya», afirma la Generalitat a través d’un comunicat.

A més, s’ha proporcionat formació a una setantena de persones d’origen migrat i amb un ferm compromís per a l’erradicació de de les violències masclistes, que s’han implicat com a «agents de canvi» en les seves comunitats. També s’ha mantingut la feina de coordinació i atenció de casos en les 72 taules locals de prevenció. Paral·lelament, durant l’any 2021, el departament de Salut ha proporcionat formació a un total de 1.138 professionals dels àmbits de la infermeria, la medicina familiar i comunitària, l’obstetrícia i ginecologia, la pediatria, la psicologia, la fisioteràpia, el treball social, el treball ocupacional i la cirurgia pediàtrica.

Segons l'ONG Save the Children, Catalunya és la comunitat autònoma amb més nenes en perill de patir mutilació genital femenina, sent Barcelona la província que compta amb més menors en risc (746), seguida de Girona (504), Lleida (249) i Tarragona (76). Segons dades del Ministeri d'Igualtat, a l’Estat espanyol hi ha 3.652 nens en risc de patir mutilació genital femenina. Save the Children indica que, en el cas d'Espanya i Catalunya, territoris receptors de persones que provenen de països on aquesta pràctica està estesa, els esforços han d’estar centrats en «la prevenció, detecció i protecció de les nenes en risc», així com «en l’atenció a aquelles que ja han arribat mutilades». Amb tot, el director de Save the Children Catalunya, Antoni Pérez, alerta que «encara que el risc de mutilació d'una nena s'ha reduït notablement a Espanya pels mecanismes sanitaris i educatius, encara es tracta d'un problema tabú en les institucions i l'àmbit familiar i es desconeix l’abast real».

40 cirurgies reconstructives

El govern de la Generalitat va posar en marxa l’any 2015 un circuit per a la cirurgia reconstructiva de les dones residents al país que han patit una mutilació genital femenina i que volen aquesta intervenció. Es tracta d’una unitat mixta de professionals de ginecologia i de cirurgia plàstica de l’Hospital Clínic de Barcelona, que s’encarrega de dur a terme les intervencions per a tot el territori «amb les despeses assumides pel sistema sanitari públic català», detalla la Generalitat. Des que es va començar a oferir aquest servei fins avui, s’han realitzat un total de 40 cirurgies reconstructives.

Per la seva banda, la Fundació Dexeus Dona també ha reconstruït de forma gratuïta el clítoris a un total de 127 dones des de l’any 2007, 10 de les quals al llarg del 2021. El 64% de les pacients viuen a Catalunya: 45 a la província de Barcelona, 25 a Girona, 11 a Lleida i 1 a Tarragona.