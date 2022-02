Els Mossos d’Esquadra han detingut un conductor begut a Camós després d’estavellar el cotxe contra un arbre i deixar un ferit molt greu.

L'arrestat té 19 anys, no comptava amb antecedents i l'acusen de ser el presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol i un delicte de lesions per imprudència greu.

L'accident va succeir el dissabte cap a dos quarts de cinc de matinada, quan els Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona van saber que s’havia produït un accident a la carretera GIV-5147 al punt quilomètric 3,9, al terme municipal de Camós, on un turisme havia sortit de la via i havia impactat de forma violenta contra un arbre.

Quan els Mossos van arribar al lloc de l’accident, van localitzar el cotxe estavellat contra l’arbre i els tres ocupants ferits. Dos dels ferits, menors d’edat, van resultar ferits menys greus, un altre dels ocupants ferit molt greu i traslladat per sistema d’emergències mèdiques a l’Hospital Josep Trueta de Girona i el conductor del cotxe amb contusions lleus.

Els agents van observar que el jove conductor es podria trobar sota els efectes de begudes alcohòliques i li van fer el test de detecció d’alcohol, al qual va donar un resultat de 0,81 mg/l, és a dir, més de cinc vegades superior al límit permès, ja que feia menys d’un any que disposava del permís de conduir.

Davant les evidències, els Mossos van detenir el conductor del cotxe per conduir ebri i per un delicte de lesions per imprudència greu.