La cursa contra el càncer «Run4Cancer» es va celebrar ahir de manera simultània a una dotzena de poblacions gironines, reunint un total de 4.175 participants. Les marxes, organitzades per la Fundació Oncolliga de Girona, van recuperar el format presencial després del parèntesi de la pandèmia amb l’objectiu de recaptar fons alhora que es promou l’activitat física.

Olot i Porqueres van ser les poblacions que ahir van reunir més participants, en total 540 i 506, respectivament. Una desena de poblacions més es van afegir a la llista: Palafrugell, Peralada, Anglès, Riudellots de la Selva, Tossa de Mar, Salt, Vidreres, Planoles, Pont de Molins i Figueres, amb una participació d’entre 100 i 500 persones cadascuna. La cursa de la capital de l’Alt Empordà va ser l’única que es va mantenir de forma virtual, és a dir, que no tenia horari de sortida ni ruta senyalitzada, segons explica la Fundació Oncolliga.

Tot i que les curses no tenen un caràcter competitiu, la iniciativa va aplegar corredors habituals que van optar majoritàriament per la modalitat de 10 quilòmetres, i també un públic més familiar que va preferir fer el recorregut de 5 quilòmetres, corrent o caminant.

Segons l’Oncolliga, l’organització de cadascuna de les curses del ‘Run4Cancer’ va anar càrrec de la delegació de la Fundació en aquella població, amb el suport d’ajuntaments, consells comarcals i entitats locals.

La iniciativa, que va néixer l’any 2015, té un doble d’objectiu, segons detalla la Fundació. D’una banda, busca recollir fons per finançar els serveis que l’Oncolliga ofereix per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies: suport psicològic, fisioteràpia, estètica oncològica, banc de perruques, préstec de material o llar-residència. De l’altra, es converteix en una oportunitat per promoure l’activitat física, el que l’organització considera «un hàbit saludable que pot ajudar a prevenir l’aparició del càncer».