El tren ha tornat a passar pels alumnes del Pla de Transició al Treball de la Garrotxa. I és que l’equipament, amb epicentre a Olot, aplega joves de 16 a 21 anys que, tot i no haver aconseguit acreditar l’ESO, no s’han rendit.

L’objectiu del centre, que ja fa vint-i-cinc anys que camina, és doble. D’una banda, «intentar recuperar els joves perquè, els que vulguin, puguin reincorporar-se al sistema educatiu reglat», assenyala un dels tutors, Jordi Roca. De l’altra, però no menys important, que «adquireixin habilitats per a incorporar-se al món laboral», afegeix. L’èxit del mètode del Pla de Transició al Treball (PTT) de la Garrotxa, subvencionat per l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Departament d’Educació, es basa en tres pilars: la formació general (on s’imparteixen assignatures com català, castellà, matemàtiques o anglès); la formació professional i les pràctiques en empreses. Amb tot, els resultats avalen el mètode. I és que dels 50 alumnes matriculats el curs passat, 39 van aprovar el PTT (11 no ho van aconseguir) en les modalitats d’auxiliar d’hoteleria, auxiliar de comerç i atenció al públic, i auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques. Dels que van aprovar el curs, el 70% han decidit continuar estudiant (en un cicle formatiu de grau mitjà o a l’escola d’adults); i el 41% ja s’ha incorporat al mercat laboral. L’elevat percentatge d’èxit és, pels seus promotors, motiu d’orgull. «Arriben aquí amb una experiència acadèmica dolenta, tenen un dany emocional i, en la majoria dels casos, rebutgen la institució de l’escola i l’institut perquè l’han patit molt», explica Roca.

Aquí entra en joc la millor carta de l’equipament: l’acompanyament emocional. «La part més important de la nostra feina és el seguiment i l’acompanyament dels joves durant el seu pas pel centre, ja sigui a nivell acadèmic com emocional i, fins i tot, de suport familiar. Creem un vincle amb els joves, i això ens ajuda a ser referents», remarca un altre dels tutors, Biel Mossoll.

Amb tot, assegura que «més que en els aprenentatges finals, ens centrem en que adquireixin el gust d’estudiar». Al llarg dels vint-i-cinc anys de vida de la institució educativa, el Pla de Transició al Treball de la Garrotxa ha format 1.300 joves. L’any 1997, el PTT va obrir les seves portes oferint estudis de perruqueria (que només es va poder cursar el primer any) i el perfil d’hoteleria. El 1998 va incorporar la branca de comerç i, el 2011, el catàleg es va ampliar amb la formació de mecànica (modalitat amb un perfil d’estudiants altament masculí de la qual, en la història del projecte, només s’hi han interessat dues noies). Pel que fa a l’ampliació de l’oferta, els dos tutors asseguren que «depenem dels perfils que tant l’Ajuntament d’Olot com el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Departament d’Educació vulguin tenir». Amb tot, recorden que perfils com el de mecànica, en el seu moment, es van crear «perquè hi havia molta demanda a la comarca i era un perfil amb possibilitats de creixement i d’inserció laboral». Ara, però, tot i que la decisió és «política i econòmica», assenyalen que «de moment no hi ha necessitat d’obrir cap altre perfil».

Un abans i un després

En Marc Torras, ara restaurador, recorda que va descobrir la seva passió per l’hostaleria durant el seu pas pel PTT als 16 anys, en un moment de desencant acadèmic. «M’avorria a l’institut, no m’agradava estudiar, i un dia un company em va explicar que aquí hi havia un perfil d’hostaleria i la idea em va convèncer», explica. Amb tot, assegura que el seu pas pel centre el va ajudar a fer les paus amb el sistema educatiu. Tant, que després es va llançar a estudiar a l’Escola d’Hostaleria de Girona i fa deu anys es va decidir a muntar un restaurant a Olot. «Aquí vaig descobrir que el que m’agrada és això».

De fet, el seu bon sabor de boca amb el Pla de Transició al Treball de la Garrotxa és tal que ha decidit retornar al projecte la oportunitat que, en el seu moment, li van brindar a ell. «Agafo alumnes per a fer pràctiques al meu local perquè comencin a aprendre l’ofici», explica. «Estàs en un moment de la vida en què no saps cap on tirar i vull que puguin tenir una oportunitat, com la que fa uns anys vaig tenir jo», sosté. Però el destí pot arribar a ser capritxós i a en Marc l’esperava una sorpresa. «El restaurant que tinc ara està situat al mateix local on vaig fer les pràctiques quan estudiava al PTT. Vaig començar allà i ara el local el porto jo».