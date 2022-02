La primera reunió de la Taula de Seguretat que es va celebrar el vespre de dijous passat va remarcar la preocupació que l’Ajuntament de Ripoll té amb el consum d’alcohol entre els menors d’edat. La regidora de Seguretat, Maria Dolors Vilalta, hi va explicar que s’havia visitat als establiments del sector per recordar la prohibició de vendre’n entre els més joves, una pràctica que ha generat preocupació en els diferents sectors representats a la Taula. L’Ajuntament s’ha compromès a treballar-hi amb una campanya «molt més potent» per evitar que aquesta pràctica se segueixi produint.

La reunió es va celebrar a la seu de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès (UIER) amb presència d’un representant de l’oci nocturn, de la restauració, del comerç i del sector serveis, respectivament, a banda de responsables policials de Mossos d’Esquadra, Policia Local, de la patronal i la mateixa Vilalta, i es va valorar una disminució de les incidències després d’accions com el reforç de la vigilància policial les nits de caps de setmana i vigílies de festius.