Els 70 dies -gairebé dos mesos i mig- que porta sense ploure en condicions a la Garrotxa, els 60 del Pla de l’Estany o els 40 a bona part de la Costa Brava i la Selva interior comencen a ser preocupants, però malauradament en els últims anys hi ha força precedents de «ratxes seques» tant a Catalunya com a les comarques gironines. Per «ratxa seca» s’entén quan, en un període llarg de temps, no s’han produït precipitacions de més d’un litre per metre quadrat.

Setanta dies sense pluja a la Garrotxa Segons apunten fonts del Servei Meteorològic de Catalunya, al llarg de l’última dècada hi ha hagut tres «ratxes seques» especialment importants a Catalunya. I en molts casos, també han coincidit, com ara, amb els mesos d’hivern. La ratxa més recent havia estat entre febrer i març de 2019, quan es van registrar fins a 60 dies pràcticament sense pluja a l’Alt Empordà, Barcelona, la Costa Daurada i molts sectors de Ponent. Abans, entre novembre de 2015 i febrer de 2016, se n’havia produït una d’encara més forta: entre 90 i 100 dies sense pluja a Barcelona, sectors del prelitoral i la Catalunya Central. Va ser en aquell moment quan es va popularitzar, precisament, el terme «ratxa seca», ja que se’n parlar profusament als mitjans de comunicació. Finalment, també va ser especialment destacada la sequera registrada entre novembre de 2011 i març de 2012, amb una ratxa que va arribar fins als 116-117 dies a diferents punts del Segrià, Noguera i fins al Prepirineu i valls del Pirineu. Aquesta falta de pluja va incloure, a més, l’onda d’aire fred més forta des de 1985 a la muntanya. Si es mira més enrere, la història recent mostra altres sequeres importants, com les de 2006 i 2008; aquesta última molt recordada perquè el conseller de Medi Ambient de l’època, Francesc Baltasar, va admetre que havia arribat a resar a la Moreneta perquè portés pluges. 25 dies a la ciutat de Girona A la ciutat de Girona, la ratxa seca dels últims mesos havia arribat als 40 dies (del 26 de novembre al 4 de gener), però es va trencar el dia 5 de gener amb una minsa pluja de 2,5 litres per metre quadrat i un litre per metre quadrat més caigut el 10 de gener. Es tracta, doncs, de quantitats que van trencar la «ratxa seca», però que sense dubte són insuficients per a fer augmentar les reserves. La «ratxa seca» actual, des del dia 11 de gener, és de 25 dies i continua anant a l’alça. Al llarg de les últimes dècades, tanmateix, a Girona s’han produït diverses «ratxes seques» de fins a 40 dies, de manera que, segons fonts del Meteocat, «la situació actual (encara) no és del tot extraordinària». La més recent s’havia produït entre el 29 de gener i el 10 de març de 2019 (41 dies), mentre que anteriorment hi havia hagut 43 dies de sequera entre el 22 novembre de 2015 i el 3 de gener de 2016; 45 dies des del 29 de novembre de 2012 fins al 12 de gener de 2013; 40 dies del 23 de novembre de 2011 fins a l’1 de gener de 2012 i fins a 48 dies del 19 d’octubre al 5 de desembre de 2006. Aquesta última, a més de ser la més llarga dels últims vint anys, es va produir en plena tardor. Després d’uns mesos de desembre i gener que han estat qualificats de «secs» a la major part de Catalunya, de moment no hi ha precipitacions importants a la vista. Segons les previsions del Meteocat, aquesta setmana continuarà venint marcada per l’anticicló, com a mínim fins dijous, de manera que els dies seran majoritàriament asssolellats.