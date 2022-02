La violència masclista segueix a l’alça a les comarques gironines i les dades de l’any 2021 ho demostren. Les víctimes de la xacra són moltes més que les que la policia acaba coneixent perquè encara hi ha dones que no denuncien. Durant el 2021, la policia ha atès 1.621 víctimes (més de quatre cada dia de mitjana), el que suposa un creixement del 7% respecte a l’any anterior.

A la Regió Policial de Girona - que exclou la Cerdanya- també s’han presentat un 3,4% més de denúncies que l’any 2020 i s’ha escalat fins a les 1.556. Això representa que la policia ha gestionat més de quatre denúncies cada dia a Girona per un cas de maltractaments en l’àmbit de la parella.

La tasca policial contra la violència de gènere s’ha traduït en 588 detinguts. Una xifra més elevada que la de l’any anterior (un 2,6% més). Entre els arrestats hi ha un menor d’edat. Aquests detinguts un cop condemnats compten amb mesures cautelars que els impedeixen per exemple tenir contacte amb la dona o bé apropar-s’hi.

A vegades però els maltractadors acaben saltant-se les mesures i això comporta, el que s’anomena un trencament de condemna. Aquest indicador de la violència masclista ha patit un increment el 2021 (3,4%) i se n’han registrat 209 casos a la Regió de Girona.

Crims masclistes

La violència masclista també s’ha cobrat la vida de tres dones l’any passat. Dos dels casos s’han donat en l’àmbit de la parella. L’últim dels dos assassinats és el que es va produir el dia 16 de desembre al nucli de la Canya, de Sant Joan les Fonts. En aquest cas, un home de 63 anys va matar la seva dona de 64 anys d’un tret d’escopeta i després es va suïcidar amb la mateixa arma de foc. Aquest cas va consternar la població, ja que era una parella molt coneguda.

El primer crim masclista del 2021 va ser a Porqueres el dia 2 de juny. Un home va matar la seva dona a ganivetades a Porqueres i es va entregar hores després dels fets a la comissaria dels Mossos de Banyoles. La va deixar dessagnar al seu pis. No hi havia denúncies prèvies de maltractaments, però companyes de la víctima van explicar que el volia fer fora de casa perquè consumia drogues. A més, l’autor confés té un llarg historial delictiu. La magistrada del jutjat de violència de gènere de Girona va decretar presó comunicada i sense fiança per a l’home.

L’altre àmbit on es dona la violència masclista és el de la família. Aquí es tracta de la violència exercida contra una dona i perpetrada per membres -homes- de la mateixa família -i que no és en l’àmbit de la parella-. Aquí les xifres també van en la mateixa tònica que la violència en el marc de la parella, clarament a l’alça. Sovint els casos amb els que tracta la policia són casos de violència exercida per part dels fills caps a les mares, en moltes ocasions, a causa de problemes de drogues o falta de diners.

Més víctimes en família

En aquest àmbit, les víctimes ateses per la policia han crescut de la manera important, un 18,32%. Segons les dades públiques, fins a 381 dones han patit algun tipus de maltractament d’algun familiar. Les denúncies també han crescut, però amb menor mesura (8,6%) i se n’han gestionat 277. D’altra banda, també hi hagut més detinguts (97) i entre aquests, hi ha sis menors d’edat. L’altre aspecte que també ha anat a l’alça és el trencament de condemna, amb un 15% més de casos (30).

El 2021 també ha tancat amb un crim en l’àmbit de la família. El 31 d’octubre un jove de 19 anys va matar la seva mare de 47 anys apunyalant-la a Ripoll. Va fugir i els Mossos el van trobar una àrea boscosa. El jutge en va decretar el seu ingrés a presó.