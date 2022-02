L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimarts l'acusat d'intentar assassinar un veí amb qui tenia mala relació per la disputa d'un camí atropellant-lo amb la furgoneta a l'N-260 al seu pas per Riudaura (Garrotxa) el 4 d'abril del 2017. Les acusacions demanen 15 anys de presó. La víctima ha declarat a la primera sessió del judici que el processat el va envestir per l'esquena mentre caminava pel voral i el va intentar atropellar dues vegades més fins que li va atrapar la cama amb la furgoneta. Després, relata que va baixar del vehicle i el va atacar amb un tornavís. L'acusat declararà demà al final del judici. La defensa sosté que el va atropellar «sense voler» i sol·licita una condemna de 3 mesos per lesions imprudents.