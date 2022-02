La millora de les dades epidemiològiques i la baixada de casos està repercutint directament en una disminució de l’activitat assistencial als centres d’atenció primària. De fet, després de batre rècords al gener, les visites per coronavirus als CAPs de Girona estan baixant en la mateixa intensitat en què van pujar. De fet, en pràcticament una setmana s’ha passat de superar les 42.000 a les 24.000. Aquesta millora també s’ha traslladat a la resta de Catalunya, tot i que cal tenir present que la pressió assistencial encara és molt elevada.

Un altre indicador positiu és que la transmissió del contagi se situa al nivell de l’estiu del 2020, un dels més baixos de la pandèmia, fet que indica que la covid-19 està sota control. Paral·lelament, el nombre de casos ha passat dels 30.000 setmanals als 11.790 en només catorze dies.

I el risc de rebrot ha passat dels 7.444 punts als 2.420. D’aquesta manera, la sisena onada segueix baixant en picat.

En canvi, el nombre d’ingressats i morts no disminueix de forma tan dràstica, ja que es manté força estable.

Respecte a Catalunya, el Departament de Salut va declarar 69 hospitalitzats més per covid-19 (2.816) i 6 crítics menys a l’UCI (394). En paral·lel, Salut va registrar 3.484 nous casos de covid-19, fins arribar als 2.198.240 confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia. No es va certificar cap mort i el total de defuncions es va mantenir en 25.899. L’Rt va baixar dues centèsimes i es va quedar a 0,63, mentre que el risc de rebrot va caure 287 punts fins a 2.493. El 17,06% de les proves va donar positiu durant l’última setmana. La incidència acumulada a 14 dies va baixar de 4.356,09 a 4.011,54 i la de 7 dies va baixar de 1.540,60 a 1.383,40. Els CAPs van atendre diumenge 3.106 visites sobre covid-19.