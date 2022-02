La Fundació Humana ha recollit un 21% més de roba usada arreu de les comarques gironines durant el 2021. En total, l'entitat ha pogut recuperar més de 548 tones de tèxtil, que equivalen a 2,2 milions d'articles. Tots s'han dipositat als contenidors que Humana té repartits en diferents municipis. Allà on s'ha recollit més tèxtil ha estat a Palamós i Sant Feliu de Guíxols, seguit de Santa Coloma de Farners i Girona. Ara, la majoria d'aquestes peces de roba tindran una segona vida, perquè una de cada dues es podran reutilitzar. I més del 35%, reciclar-se. Humana també destaca que, de retruc, tot aquest tèxtil al qual es donarà un nou ús té un benefici ambiental. Perquè ha permès evitar 3,34 milions de tones de CO2 a l'atmosfera.

Des de fa 35 anys, la Fundació Humana recull calçat, peces de roba o tèxtil de la llar que les persones ja no utilitzen. I que posteriorment, si estan en bon estat es reintrodueixen al mercat. A més, l'entitat també impulsa programes de cooperació al desenvolupament a l'Àfrica, l'Amèrica del Sud i l'Àsia.

Al llarg del 2021, Humana ha recollit més de 548 tones de tèxtil usat a les comarques gironines. Són fins a un 21% més que el 2020, un any en què la recollida es va veure tocada de ple per la pandèmia. I suposen gairebé les mateixes tones que al 2019 (quan aleshores, a la demarcació se'n van recollir 565).

Totes aquestes tones de roba, que equivalen a 2,2 milions d'articles, ara tindran una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclatge. Totes les peces s'han recollit als contenidors de color verd que Humana té repartits arreu de la demarcació.

Per municipis, allà on els veïns han aportat més tèxtil que ja no feien servir és a Palamós (39 tones), Sant Feliu de Guíxols (36,7 tones), Santa Coloma de Farners (26 tones) i Girona (1,5 tones).

Social i ambiental

Humana explica que la gestió d'aquest tèxtil usat implica un doble benefici: social i ambiental. La reutilització i reciclatge de roba contribueix a reduir les emissions de diòxid de carboni. Per cada quilo de tèxtil que no acaba a l'abocador, s'evita llançar-ne 6,1 de CO2 a l'atmosfera. És a dir, que les 548 tones recollides a les comarques gironines han permès evitar 3,34 milions de tones de CO2.

I en paral·lel al benefici ambiental, hi ha també el social amb la creació d'ocupació verda. Perquè per cada 30 tones de roba recollides, Humana genera un lloc de treball. Però a més, els recursos obtinguts es destinen a programes de cooperació al desenvolupament.

Una de cada dues

La responsable de recollida d'Humana a Catalunya, Àgata Soler-roig, destaca la solidaritat de la ciutadania. Explica que, després de classificar el tèxtil a la planta que l'entitat té a l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), una de cada dues peces es podrà reutilitzar. I que més del 35%, reciclar.

Roig-soler, però, també admet que "encara queda molt camí per recórrer". Perquè fins al 40% de la roba que tenim als armaris no es fa servir en tot un any i la gran majoria de tèxtil que es llança -aproximadament, 20 quilos anuals per persona- no es recupera.

"La recollida selectiva de roba té un gran potencial per garantir-ne una segona vida", explica la responsable d'Humana. I conclou: "Per això és important que es dipositi en un contenidor de roba; resulta obvi, però gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba al punt de recollida adequat, sinó a la fracció resta i, posteriorment, en un abocador o una incineradora".