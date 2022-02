El 90% dels Equips d’Atenció Primària de la Regió Sanitària Girona ja ofereixen la prescripció infermera, a través de la qual els professionals d’infermeria acreditats poden prescriure tractaments amb signatura pròpia i mitjançant la recepta electrònica. En poc més d’un any des de la seva implantació s’ha comptabilitzat un total de 21.120 prescripcions emeses. El desplegament es va iniciar a l’atenció primària i, per tant, és on s’ha realitzat major nombre de prescripcions. Concretament el 99% dels tractaments emesos amb signatura pròpia per les infermeres corresponen a aquest àmbit. L’1% restant fa referència a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, que n’ha fet el desplegament recentment.

Les prescripcions més habituals són les relacionades amb productes sanitaris (67,9%). Pel que fa a medicaments, el gruix correspon a analgèsics (20,4%) seguit d’antiinflamatoris (5,4%), antidiarreics i antiinfecciosos intestinals (2,2%) i productes per a la tos (1,5%). Entre els medicaments que les infermeres estan autoritzades a prescriure hi ha protectors gàstrics, analgèsics, antiinflamatoris, productes per a la tos, vitamines o suplements minerals. Per Equips d’Atenció Primària (EAP), el que ha realitzat major nombre de prescripcions és l’EAP Figueres (2.374 prescripcions), seguit de l’EAP Can Gibert del Pla de Girona (1.743) i l’EAP de Roses (1.329). Acreditació per fer receptes electròniques Per poder signar la prescripció en el format de recepta electrònica, cal que els professionals tinguin l’acreditació prèvia corresponent. Des que es va posar en funcionament ara fa poc més d’un any i fins a 31 de desembre, a la demarcació de Girona s’han acreditat 627 professionals al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona. La prescripció electrònica amb signatura pròpia era una reclamació històrica de la professió, ja que permet millorar la qualitat de l’atenció i disminuir la duplicitat de visites i les esperes de la ciutadania. El procés per obtenir l’acreditació és llarg i complex i s’ha anat desplegant per tot el país de manera progressiva. El requisit principal és comptar amb més d’un any d’experiència d’exercici professional. En cas que faci menys temps que exerceixen, poden fer una formació específica.