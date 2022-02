L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta va començar ahir al matí a administrar als voluntaris de la Fase III la vacuna contra la covid-19 que està desenvolupant la farmacèutica biotecnològica Hipra.

Es van citar els primers voluntaris al matí a l’hospital on, després de fer-los un qüestionari i unes proves clíniques, se’ls va administrar la vacuna. En aquesta fase, en total el centre gironí vacunarà unes 400 persones en dues setmanes, a les quals se’ls farà un seguiment d’un any per avaluar la seguretat a llarg termini i la resposta immunològica.

En la Fase III, en la qual hi participaran unes 3.000 persones majors de 16 anys i que tindrà lloc a 17 hospitals d’Espanya, 2 de Portugal i 1 d’Itàlia, es continuarà avaluant la seguretat i l’eficàcia de la dosi de reforç de la vacuna d’Hipra contra la covid-19 en un grup més gran de persones vacunades amb diferents vacunes (AstraZeneca, Moderna, Pfizer i Janssen). En aquest estudi es vol confirmar que la immunització de reforç amb la vacuna d’Hipra pot ampliar la protecció enfront les noves variants i perllongar l’efecte preventiu de la vacunació.

Les persones que participin en l’assaig han d’haver rebut una o dues dosis d’una de les vacunes autoritzades: Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxevria (AstraZeneca), Janssen (Janssen) o combinades, com a mínim fa 3 mesos. En la casuística que hagin passat la covid-19 com a mínim fa un mes, sense haver ingressat a l’hospital, podran participar igualment a l’estudi. Cada hospital ha habilitat un espai a la seva pàgina web perquè les persones interessades s’hi puguin inscriure.

A Catalunya, a part del Trueta, hi participen sis centres sanitaris més, tant públics com privats. Madrid és la segona comunitat amb més participació.