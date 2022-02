La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, garantit que la celebració d'uns hipotètics Jocs Olímpics d'hivern als Pirineus no suposarà "cap bestiesa ambiental" perquè "no es construirà cap gran infraestructura esportiva que després dels Jocs no tingués ús". Ho ha dit al ple del Parlament d'aquest dimarts en resposta a una interpel·lació del diputat d'En Comú Podem Marc Parés, que ha qüestionat la celebració d'aquest esdeveniment a Catalunya. Vilagrà ha assegurat que al Govern "preocupa l'impacte ambiental" d'unes Olimpíades i ha explicat que, per això, "hi haurà un estudi molt exhaustiu des del punt de vista de canvi climàtic i d'afectació en aquesta eventual candidatura".

La consellera ha emplaçat els comuns a treballar la candidatura d'uns Jocs Olímpics a Catalunya "colze a colze" amb la Generalitat pensant en el "llegat positiu" que poden deixar al nord del país. Segons ha dit, el projecte del Govern vol "fugir dels interessos especulatius" i dotar les comarques afectades "de les infraestructures i equipaments que calgui". Ara bé, s'ha compromès a seguir treballant "per la diversificació econòmica del Pirineu" perquè no depenguin "de la neu". Això passa per millorar les comunicacions i afavorir la mobilitat interna, el mercat laboral i l'expansió de la fibra òptica "a tots els racons". Vilagrà ha subratllat que la celebració o no d'aquestes Olimpíades, previstes per a l'any 2030, la decidiran els veïns de l'Alt Pirineu i Aran, és a dir, de l'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell i la Cerdanya. "Que no ens diguin mai més que ho decidim des de Barcelona, Vic, Manresa o el meu poble", ha esgrimit. Tot i això, Parés li ha recordat que la consulta no inclou comarques pirinenques com el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès. "Sembla que sigui perquè volen acotar la dimensió territorial de la consulta a aquell resultat que els vagi bé", ha argumentat, i ha advertit que "les infraestructures que el Pirineu necessita no les necessita el 2030, les necessita ja". És per això que veu "xantatge" en el fet de vincular l'execució d'aquestes inversions a uns Jocs Olímpics.